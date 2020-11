Cepivo morda že decembra

Notranji minister Aleš Hojs: ni več 48-urnih izletov v tujino brez karantene ali negativnega testa. FOTO: Blaž Samec

Samo še taksiji

tedna bodo veljali ukrepi.

Hvaležni dijaki

Sporočila profesorjem, ki so jih dijaki pustili na vratih kranjske gimnazije. FOTO: Špela Ankele

Dnevi so naporni za vse, še najbolj pa očitno za bolniško osebje na prvi koronavirusni frontni črti: »Hči je medicinska sestra v mariborskem UKC in bo shirala. Dela po 58 ur na teden, prejšnji mesec je imela 80 nadur, pa tega ne bo mogla koristiti niti dobiti plačano,« toži njen oče, ki ga skrbi za otroka: »Pa ne samo zanjo, ampak za vse zaposlene na oddelku. Ona in sodelavke razmišljajo o odpovedi zaradi preobremenjenosti.«Ob tem celotno osebje nima koronskih dodatkov – a po naših informacijah pri dodatkih varčujejo tudi po drugih zdravstvenih zavodih, kjer so zaposleni prav tako utrujeni.Tudi zato ne preseneča, da je zdravstveni ministerpozival k strožjim ukrepom, temu pa je prvi nasprotoval gospodarski minister. Nato je že včeraj dopoldne vladni govorecpomirjal: »Razmere se umirjajo.« Podatki za sredo sicer niso dobri: 1925 pozitivnih izmed 6767 testiranih, umrlo je 41 bolnikov s covidom-19, kar je največ doslej. Število novih okužb še vedno narašča v pomurski in podravski regiji, rast zaznavajo tudi v goriški in zasavski regiji, medtem ko v vseh preostalih postopno upada, zlasti hitro pa na Gorenjskem. »V zadnjem tednu je tudi vedno več okuženih nad 65. letom starosti,« je popoldne opozoril Gantar.Vlada je po dolgi konferenci sprejela nove ukrepe, ki bodo veljali dva tedna: ustavljen bo javni promet – a taksiji bodo vseeno vozili. Upravne enote bodo izvajale le najnujnejša opravila, bodo pa lahko obratovali vulkanizerji in dimnikarji. Znova se bodo zaprle nenujne trgovine in dejavnosti, kot je pedikura. Šolanje na daljavo in vrtci za nujne primere ostajajo kot do zdaj. Ukrepi začnejo veljati danes »oziroma ta vikend, za trgovine in gospodarstvo pa je pomembno, da jim damo dan, dva časa, da se na ukrep pripravijo,« je povedal Gantar. Slednji je še povedal, da se bliža upanje na boljše čase: »Imamo prve resne obete, da bi lahko decembra prišli do prvih odmerkov cepiva proti covidu-19.«Notranji ministerpa je dejal, da zbiranje do šest oseb ni več dovoljeno: »Prepovedano je vsakršno zbiranje, razen če gre za zbiranje iste družine ali ljudi, ki živijo v skupnem gospodinjstvu.« So pa dovoljene poroke, a s soglasjem ministrstva za delo. Omejitev gibanja med občinami velja z dozdajšnjimi izjemami. Prehodi meje so še bolj omejeni, ni več 48-urnih izletov v tujino brez karantene ali negativnega testa na covid-19. Obiski družinskih članov so možni le še na območju EU, je razkril Hojs. Karantena traja najmanj pet dni, ko se lahko z negativnim testom odrešite karantene.Profesorjem kranjske gimnazije, ki so prišli na delovno mesto v šolo, je včeraj zjutraj zastal korak. Ganjeni so se zaustavili pred glavnimi vrati v gimnazijo, kajti ta so bila polepljena s številnimi sporočili hvaležnih dijakov. Pred vrati so jih pričakale tudi darilne vrečke s kavo, sokom in čokoladicami.»Srčni dijaki in maturanti Gimnazije Kranj so profesorje zasuli z ljubeznivimi in spodbudnimi sporočili na glavnem vhodu v šolo. Pravimo, da živimo v nenavadnih časih, ki pa znajo pokazati tudi tankočuten obraz. Profesorji smo ganjeni in ponosni na svoje dijake. Hvala iz srca,« je akcijo, ki je marsikateremu izvabila solzico sreče, opisalaMed tistimi dijaki, ki so sprožili pisanje spodbudnih sporočil, je bila tudi. Takole pravi: »Že od začetka korone nam je jasno, kako se je spremenilo delo naših profesorjev. Konec tedna sem poslušala glasbo, med drugim tudi pesemz naslovom Good Job. Pisala sem dijakom, ki živijo v kranjski občini, in jih vprašala, ali bi tudi mi naredili dobro delo. Tako smo se v sredo popoldne zinsrečali v mestu in na letake napisali sporočila, ki so nam jih posredovali preostali dijaki.«V eni uri so nastala ganljiva sporočila, ki jih je bilo treba zdaj še nalepiti na vidno mesto: »Do stavbe smo stopili kar malo prestrašeni, a dobro razpoloženi. Vedeli smo, da delamo nekaj dobrega.« Dijaki so nato včeraj zjutraj profesorjem in vsem preostalim, zaposlenim na šoli, poslali še elektronsko sporočilo, v katerem so se jim zahvalili za trud: »Potem so do nas začela kapljati povratna sporočila in jasno je bilo, da smo naredili nekaj dobrega. Nikoli pa si nismo mislili, da bo naša gesta naletela na tako veliko podporo.«Fotovestico o sporočilih so objavili tudi na facebook strani Gimnazije Kranj, objava pa je v kratkem času zakrožila po medmrežju, tako da ni dosegla le kranjskih profesorjev, temveč je potovala tudi široko zunaj meja Gorenjske.