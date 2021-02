Cepiva AstraZenece v Sloveniji predvidoma konec tedna

Prva pošiljka cepiv AstraZenece proti covidu 19 bo v Slovenijo prišla konec tedna ali pa v začetku prihodnjega tedna, so pojasnili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Gre za 15.000 odmerkov cepiv. Danes pa se pričakuje nova pošiljka z okoli 17.550 odmerki Pfizerjevih cepiv. V preteklih dneh je v Slovenijo prišla nova pošiljka cepiv proti covidu 19 proizvajalca Moderna (2400 odmerkov). Nova pošiljka z 4800 odmerki Moderninega cepiva se pričakuje v petek.



Naslednja pošiljka Pfizerjevega cepiva se pričakuje v torek, 9. februarja, ko naj bi v Slovenijo prišlo 17.550 odmerkov, nato 15. februarja 21.060 odmerkov in 22. februarja 22.030 odmerkov.



Ni pa še znano, kako bo z nadaljnjimi pošiljkami cepiva AstraZenece, ki je zeleno luč Evropske agencije za zdravila in Evropske komisije dobilo konec prejšnjega tedna. Sicer pa je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen v nedeljo na twitterju sporočila, da bo AstraZeneca v prvem letošnjem četrtletju EU dobavila 40 milijonov odmerkov cepiva. Pfizerjeva pošiljka ta teden bo namenjena predvsem za drugi odmerek cepljenja. V prihodnjem tednu pa bodo nadaljevali cepljenje starejše populacije, cepiva bodo namenjena za starejše od 70 let.



Po podatkih NIJZ je bilo do sobote v Sloveniji z enim odmerkom cepljeno 52.942 ljudi, z dvema pa 23.035.

