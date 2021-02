Cepilni pasoš za Grčijo, za Hrvaško ne

Zimske počitnice so se že začele, a večina jih bo preživela kar lepo doma. Trenutno je namreč skoraj ves svet na rdečem seznamu, potovanja so odsvetovana. Veliko pa se nas že sprašuje, ali se bomo lahko vsaj za prvomajske praznike in čez poletje odmaknili od domače koronarealnosti in odpotovali v širni svet. Za obisk Hrvaške verjetno ne bo potrebno cepljenje. FOTO: Sorincolac/Getty ImagesVeliko upanja vzbujajo napovedi, da določene države že uvajajo tako imenovane cepilne potne liste, s katerimi bi lahko vsi tisti, ki bi se cepili proti covidu-19, namesto testiranja in karantene prehajali mej...