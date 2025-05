Cenejši od taksija, boljši od avtobusa? Predlog aplikacije zbudil zanimanje javnosti

Gneča na cestah je globalna težava, ki vsakodnevno vpliva na milijarde ljudi. Prometne konice povzročajo zamude, povečano porabo goriva in stres ter negativno vplivajo na okolje zaradi večjih izpustov ogljikovega dioksida. Tradicionalne rešitve za zmanjšanje prometnih zastojev vključujejo širitev cestne infrastrukture in spodbujanje uporabe javnega prevoza.

A širitev cest je draga in pogosto ne prinaša dolgoročnih rešitev, saj povečana zmogljivost rada vodi do še večje uporabe avtomobilov in posledično novih zastojev. Javni prevoz je prav tako omejen, saj ni vedno prilagojen potrebam vseh potnikov in ne pokriva vseh območij enako učinkovito, poleg tega pa ga je treba v mestih subvencionirati z davkoplačevalskim denarjem.

Nadgrajene storitve prevoza

V odgovor na te izzive biotehnolog Borut Gosar in inženir informatike Tomaž Semič predlagata rešitev v obliki nove mobilne aplikacije, ki bi nadgradila obstoječe storitve prevoza, kot so Uber, Lyft, Bolt in Cabify. Skupno jim je, da se prevoznik (voznik taksija) in potnik (njihova stranka) s pomočjo aplikacije povežeta v realnem času in prostoru. Aplikacija namreč pove, kateri od prevoznikov je v določenem trenutku najbližje potniku. A čeprav takšna aplikacija taksistom poenostavi delo in zmanjša stroške, ne prispeva veliko k zmanjšanju gneče na cestah, pravi Gosar. Taksisti ne pobirajo strank spotoma, ampak jih pridejo iskat in vozijo tja, kamor želijo.

Glasovanje na spletu Če bo predlog prejel vsaj 23 glasov za in več glasov za kot proti, ga bo portal Predlagam vladi poslal v obravnavo pristojnemu ministrstvu. Za zdaj mu kaže dobro, saj je razmerje glasov med za in proti nekako štiri proti ena.

Nova aplikacija bi šla korak dlje in omogočala deljenje prevozov med vozniki in potniki, ki se peljejo v isto smer, še posebno pa bi koristila ruralnemu prebivalstvu, ki živi na vasi z zelo slabimi avtobusnimi povezavami, je prepričan Gosar. Potnik, ki bi želel potovati iz točke A v točko B, bi se postavil na avtobusno postajo ali drugo primerno mesto in v aplikacijo vnesel podatek, kam želi iti. Aplikacija bi na podlagi njegove lokacije obvestila voznike osebnih vozil, ki bi imeli vklopljeno aplikacijo in bi se peljali mimo njega v smeri njegovega cilja. Razlika bi bila v tem, da bi njeno delovanje nadzirala država, pri čemer bi bila plačila omejena na kakšno petino cene običajnega taksija, Gosar pa se zavzema tudi za to, da prejemki prevoznikov ne bi smeli biti obdavčeni, saj bi ti skrbeli za dobrobit družbe in okolja.

Gneča na cestah je postala del vsakdanjika. FOTO: Voranc Vogel

Komentarjev ne manjka

Svojo zamisel sta objavila tudi na portalu Predlagam vladi, kjer lahko ljudje glasujejo za ali proti, in dejansko je tematika zadela žebljico na glavico, saj je bil predlog v času pisanja na vrhu seznama največkrat ogledanih in najbolj komentiranih. Kakor je zapisal eden od komentatorjev, za dogovarjanje skupnih prevozov sicer že obstaja portal prevoz.org, a ga je drugi hitro opomnil, da so prevoz.org sicer v redu, ampak daleč od nečesa, kar bi znatno zmanjševalo promet, saj se je treba na pot vnaprej pripraviti, poleg tega pa ne omogoča sledenja v realnem času. Edini problem nove aplikacije je, da bi jo moralo imeti dovolj veliko ljudi, za kar pa bi morala poskrbeti država z dobro promocijo, sklene Gosar.