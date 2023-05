Cene v nebo: resna opozorila, da bo proizvodnja vozil zaradi novih pravil dražja

Uredba Evropske unije proti onesnaževanju okolja bo povzročila zvišanje stroškov proizvodnje avtomobilov, avtobusov in tovornjakov, trdi študija Evropskega združenja proizvajalcev avtomobilov (ACEA). Zaradi tega se bodo močno dvignile tudi cene za kupce vozil, opozarjajo.

Proizvodnja avtomobilov se bo v povprečju podražila za 2000 evrov, avtobusov in tovornjakov celo za 12.000 evrov, pobuda standarda Evro 7 pa bo imela »zelo majhen vpliv na okolje, po izjemno visoki ceni«, so še sporočili.

Majhen vpliv na okolje, visok na cene vozil?

V skladu s tem predlogom, ki je bil predstavljen novembra 2022, je poudarek na snoveh, ki so škodljive za zdravje ljudi, ne pa na emisije ogljikovega dioksida. Najnižje vrednosti izpustov po dosedanjem standardu Evro 6 bodo obvezne za avtomobile in kombije, medtem ko bodo ločene omejitve določene za avtobuse in tovornjake.

»Ta pobuda bo verjetno imela izjemno nizek ugoden učinek na okolje, medtem ko bo cena izjemno visoka. To bo vplivalo tudi na potrošnike v obliki visokih cen avtomobilov in drugih vozil,« je povedala Sigrid de Vries, generalna direktorica ACEA.

Električna vozila boljša rešitev?

»Večjo korist za zdravje in okolje bi dosegli s prehodom na električna vozila, ob hkratni zamenjavi starejših vozil na evropskih cestah z visoko učinkovitimi modeli Euro 6,« je dodala. Evropska komisija je pri ocenjevanju učinka novih pravil predvidela, da bodo ukrepi povzročili dvig cen proizvodnje avtomobilov za 180 do 450 evrov za osebna vozila oziroma 2800 evrov za tovorna vozila in avtobuse.

To je štiri do desetkrat manj, kot predvideva študija proizvajalcev avtomobilov. Toda študijo je podprla industrija, ki je dolgo kritizirala pravila kot predraga za proizvajalce. Trdijo, da bi bilo denar bolje porabiti za večjo proizvodnjo električnih vozil.