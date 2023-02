Poskusi biti danes boljši, kot si bil včeraj. S tem vodilom je Cene Prevc poletel na stopničke svetovnega pokala in športno kariero lani okronal še z olimpijskim srebrom na ekipni tekmi. A čeprav je po lanski najuspešnejši sezoni sklenil smuči postaviti v kot, saj ga v življenju zanima preveč stvari, da bi se omejil le na smučarske skoke, ga skozi življenje še naprej vodi to vodilo. Opasal si je predpasnik in se pod budnimi očmi Aleša Rekarja preizkusil v peki pice. FOTO: Dejan Javornik »Največji izziv je vselej znova premagati samega sebe in biti zato jutri še boljši,« to podob...