Cene na tržnicah v Brežicah in čez mejo: razlike so šokantne

Tržnice, nekoč sinonim za cenovno dostopno domačo hrano, danes vse pogosteje obiskujejo le še tisti z globljimi žepi. V polnem razcvetu sezone sadja in zelenjave so stojnice resda polne barv in vonjav, a tudi – visokih cen.

Hrvaška ekipa Dnevnika Nove TV je obiskala tržnici v Zagrebu in Brežicah ter primerjala, koliko je treba odšteti za sveže pridelke na obeh straneh meje.

V Zagrebu

Merica jagod je 2 evra, češnje so 3 do 4 evre na kilogram, domače češnje okoli 8 evrov, ker jih je zelo malo zaradi spomladanske zmrzali, pravijo.

Hrvaški branjevec dodaja, da je jagoda dražja, ker ni domačih, a da so cene podobne lanskoletnim. »Kumara je en evro na kilogram, paradižnik tudi.«

Zagrebčani se že skoraj tradicionalno radi po ugodnejše cene zapeljejo čez mejo v Slovenijo, v Brežice. A se to res splača tudi pri nakupu sadja in zelenjave?

V Brežicah je sicer mogoče kupiti tudi hrvaške pridelke. »Hrvaške češnje stanejo 7,9 evra na kilogram, grške so 9,90 na kilogram,« pravi prodajalka Nika iz Brežic.

Jagode gredo h koncu in so že zadnje, ki jih imajo, cena pa 4,5 evra na kilogram, grške pa 3,5 evra.

Paradižnik je mnogo dražji od cen na zagrebški tržnici (1 evro), in sicer je 4,5 evra za kilogram plodov iz Turčije. »Kupci so se na takšne cene navadili,« pravi prodajalec Rok in dodaja, da ko bo domači paradižnik, bo cena nekoliko padla.

