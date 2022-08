Cene hrane letijo v nebo: za kilogram kruha 4 evre

Vojna v Ukrajini je do neba dvignila cene energentov, zaradi česar se draginja kaže na prav vseh segmentih našega življenja. Eno pomembnejših, ki zadeva prav vse, so seveda cene hrane.

Lani je bilo treba zanj odšteti 2,37 evra. FOTO: Getty Images

Za kilogram kruha je bilo treba lani v povprečju odšteti 2,37 evra, danes pa kruh marsikje stane tudi že več kot štiri evre na kilogram. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (SURS) so se cene življenjskih potrebščin v enem letu povprečno zvišale za 8,1 odstotka, na mesečni ravni za dva odstotka. Kot navajajo, se je hrana v povprečju podražila za 11,1 odstotka.

Cena in kakovost

Ker trgovci ne želijo izdati višine marž, ker da so poslovna skrivnost, bo vlada spremljala cene in kakovost, zato je ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravilo košarico 15 izdelkov, ki jo bodo sproti nadzirali. Kot so poudarili, ne gre za reguliranje cene, saj bodo to še naprej določali trgovci, vlada bo le poskrbela, da bodo cene med seboj primerljive in javno znane.

Tako se bo lahko vsak kupec aktiviral in ugotovil, katera je tista trgovina, kjer se mu najbolj splača kupiti neki izdelek. Spremljala se bo tudi kakovost izdelkov. Ob tem bodo vzpostavili sistem primerjanja cen primerljivih izdelkov v sosednjih državah – v Italiji, Avstriji in na Hrvaškem.

Ker trgovci kot poslovno skrivnost skrivajo višine marž za živila, bo vlada sama spremljala cene 15 živil pri vseh slovenskih trgovcih.

Glede na dokumentacijo javnega naročila bodo na seznamu pšenična bela moka tip 500, beli kruh in testenine srednje veliki polži (pri vseh bo spremljana cena na kilogram), goveji zrezki, svinjski zrezki in piščančji file (vsi nezačinjeni in pakirani, spremljana bo cena na kilogram in na pakiranje), sveže polnomastno mleko s 3,5 odstotka mlečne maščobe (cena na liter), tekoči jogurt s 3,2 odstotka mlečne maščobe (cena na kilogram), poltrdi in polmastni sir (cena na kilogram in pakiranje) ter maslo (cena na kilogram in za 250 gramov), jajca hlevske reje kategorije M (cena za 10 kosov), jabolka razred 1 različnih sort (cena na kilogram), jedilni krompir (cena na kilogram), sončnično olje (cena na liter) in beli sladkor (cena na kilogram).

V košarici so moka, testenine, meso, mleko, jogurt, sir, jajca, jabolka, krompir, olje, sladkor.

Predvideno je, da bo izvajalec, izbran na javnem razpisu, vzpostavil posebno spletno stran, na kateri bo na 14 dni objavljal aktualne cene izbranih živil pri trgovcih v Sloveniji, in sicer v obdobju od septembra 2022 do 31. marca 2023. Cene bodo spremljali pri trgovcih Mercator, Spar, Tuš in Engrotuš, Hofer, Lidl in Eurospin.