Cene goriv bodo Slovence udarile po žepu. Poglejte nove cene bencina in dizla

Ob nespremenjenih trošarinah bodo najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja od jutri, 23. septembra 2025, do vključno ponedeljka, 6. oktobra 2025, znašale 1,465 evra za liter bencina, 1,491 evra za liter dizelskega goriva in 1,091 evra za liter kurilnega olja.

Za liter neosvinčenega motornega bencina (NMB 95) bo, ob nespremenjeni trošarini, ki je določena na 0,50177 evra/liter na vseh bencinskih servisih v novem 14-dnevnem obdobju treba plačati 1,465 evra na liter (cena bencina pred spremembo 1,459 evra na liter), pri 50 litrih to znese 73,25 evra. Če ne bi regulirali cen NMB 95, bi po ocenah ministrstva za okolje, podnebje im energijo za liter NMB 95 bilo treba odšteti okoli 1,545 evra na liter.

Liter 95-oktanskega bencina se bo opolnoči podražil za 0,6 centa na 1,465 evra, liter dizla za 0,4 centa na 1,491 evra.

Liter dizla bo, ob nespremenjeni trošarini, ki je določena na 0,45022 evra/liter na vseh bencinskih servisih, v novem obdobju znašal 1,491 evra na liter (cena dizla pred spremembo 1,487 evra na liter), kar pri 50 litrih znese 74,55 evra. Če ne bi regulirali cen dizla, bi bilo treba za liter dizla odšteti okoli 1,573 evra na liter.

Od torka višje cena bencina, dizla in kurilnega olja

Za liter kurilnega olja bo, ob nespremenjeni trošarini, ki je določena na 0,18676 evra/liter, v novem 14-dnevnem obdobju treba plačati 1,091 evra na liter (cena kurilnega olja pred spremembo 1,085 evra na liter). Pri naročeni količini 1.000 litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1.091 evrov (brez prevoza). Če ne bi regulirali cen kurilnega olja, bi bilo treba odšteti okoli 1,195 evra na liter. Potrošnik bi za nakup 1.000 litrov plačal 1.195 evrov, kar pomeni, da pri 1.000-litrskem rezervoarju potrošnik privarčuje 104 evre.