Cene delovnih zvezkov spet višje, strokovnjaki svarijo

Medtem ko se starši osnovnošolcev pripravljajo na novo šolsko leto, so vse pogosteje soočeni z visokimi stroški delovnih zvezkov. Ti – v nasprotju z učbeniki, ki jih od 1. do 9. razreda zagotavlja šolski sklad – predstavljajo eden največjih finančnih zalogajev ob začetku pouka. A poleg vprašanja cene, se vse glasneje oglašajo tudi strokovnjaki, ki opozarjajo, da je vprašljiva tudi vsebina.

»Delovni zvezki osiromašijo kognitivni razvoj«

Med glasnimi kritiki sedanje prakse je tudi psiholog dr. Kristijan Musek Lešnik, ki že več let opozarja, da številni delovni zvezki v slovenskih osnovnih šolah ne prispevajo h kakovostnemu učenju, temveč k njegovemu osiromašenju.

»Poenostavljene naloge, ki zahtevajo obkroževanje, podčrtovanje in povezovanje, lahko pomembno osiromašijo kognitivni razvoj otrok,« pravi Musek. Dodaja, da temelj pismenosti predstavljata branje in pisanje, ne pa izpolnjevanje vnaprej pripravljenih pol.

»Za učenje pisanja otrok ne potrebuje delovnega zvezka, temveč dobrega učitelja in veliko metrov praznega prostora v zvezku,« je jasen.

Musek opaža tudi skrb vzbujajočo povezavo med uporabo delovnih zvezkov in padcem bralne pismenosti v zadnjih letih.

Tudi Lara Romih, predsednica Združenja za šolski sindikat Slovenije (ZaSSS), je že pred leti poudarila, da kakovost delovnih zvezkov ni ustrezno nadzorovana, saj sistem za vsebinski pregled praktično ne obstaja.

Kljub temu, da večina stroke opozarja, da delovni zvezki pogosto podpirajo lenobo, saj učencu za reševanje pogosto zadostuje le to, da kaj dopiše ali obkroži, pa večina učiteljev še vedno priporoča njihov nakup, zato starši v praksi nimajo izbire, če želijo, da je otrok enakovredno vključen v pouk.

Do 3. razreda delovne zvezke plačuje država, nato pa strošek v celoti pade na starše – pogosto v višini več deset evrov na otroka, kar lahko ob več otrocih pomeni občuten udarec za družinski proračun.

Cene so se znova zvišale – kaj pravijo založniki?

V uredništvu smo zato vprašali dva večja slovenska založnika delovnih zvezkov – DZS in Rokus Klett – ali so se cene res znova zvišale in zakaj.

DZS odgovarja, da so se cene učbenikov in delovnih zvezkov letos v povprečju zvišale za nekaj odstotkov, pri čemer se konkretne številke razlikujejo glede na naslov. Glavni razlogi za dvig so: dražji papir in tisk, višji avtorski honorarji - za zagotavljanje kakovostnih in aktualnih učnih gradiv je potrebno nenehno sodelovanje z avtorji in strokovnjaki, ter rast stroškov distribucije in skladiščenja.

»Cene učbenikov pred desetimi leti so bile nižje, vendar so se zaradi inflacije in višjih stroškov proizvodnje postopoma povišale. Rast je bila postopna in skladna z ekonomskimi trendi ter spremembami v izobraževalnih programih.«

Založba priznava, da je nova zakonodaja in usklajevanje s spremembami učnih načrtov prineslo tudi dodatne produkcijske izzive.

Rokus Klett zatrjuje, da so se njihovi učbeniki in delovni zvezki podražili za manj kot 0,5 %, dvig cen pa je »posledica dviga proizvodnih stroškov - tisk, prevoz in praktični izdelki za tehniko«.

Povprečna cena kompleta za osnovnošolca naj bi danes znašala 65 evrov, pred desetimi leti pa 57 evrov. Ob upoštevanju skoraj 29 % inflacije v tem obdobju, trdijo, da so dejanske cene za 15 odstotkov nižje kot pred desetletjem. V tem obdobju se je cena kompleta učbenikov dvignila za 13,4 %, medtem ko so se življenjski stroški v povprečju zvišali za skoraj 29 %.

»Več kot polovico inflacijskih stroškov smo prevzeli nase, da bi razbremenili starše in šole,« so zapisali v odgovoru v založbi Rokus Klett.

Kdo naroča in kdo ima največji vpliv?

Oba založnika poudarjata, da sodelujeta z večino oziroma vsemi osnovnimi šolami v Slovenji. Medtem ko Rokus Klett trdi, da obvladuje 42 % trga učnih gradiv v osnovni in srednji šoli, DZS navaja, da ostaja »eden vodilnih ponudnikov s skoraj 80-letno tradicijo«.

Medtem pa starši letos znova odpirajo denarnice – in upajo, da vsaj višje cene prinašajo boljšo vsebino. Stroka pa ostaja previdno skeptična.