Cena Ethereuma na 10.000 USD – Bo BlackRock ETF spodbudil rast?

BlackRock – največji upravljavec premoženja na svetu – je v le enem dnevu v svoj Ethereum ETF vložil več kot 20 milijonov dolarjev, drugi kripto ETF-ji pa so ostali čisto nedejavni.

Ethereum je sicer teden zaključil s 3-odstotnim padcem, vendar institucionalni kapital očitno vidi priložnost tam, kjer drugi vidijo tveganje. V času, ko trgovinska vojna med ZDA in Kitajsko že pritiska na ameriško gospodarstvo in BDP prvič po letu 2022 pada, se Ethereum postavlja kot varen pristan nove generacije.

In to še ni vse – 7. maja prihaja dolgo pričakovana nadgradnja omrežja Pectra, ki bo med drugim omogočila tudi ogromno povečanje vložkov za staking, z 32 na kar 2.048 ETH. To daje institucijam še večji vpliv in bi lahko povzročilo dodatno znižanje ponudbe na trgu. Je Ethereum res naslednji veliki zmagovalec?

Analiza cene Ethereuma: Je 10.000 dolarjev res dosegljiv cilj?

Čeprav se zdi cena 10.000 dolarjev za ETH trenutno nedosegljiva zaradi gospodarskih negotovosti, obstajajo znaki, da bi se lahko trend obrnil. Kljub burnim mesecem se na dolgoročnem grafu ohranja simetrični trikotnik, ki se oblikuje že od leta 2021.

Če bo zadnji preboj navzdol zgolj lažen alarm in se cena vrne v ta vzorec, bi bil lahko naslednji cilj pri 2.520 dolarjih – kar je 40-odstotna rast s trenutnih ravni. Vendar pa obstaja tudi nevarnost, da ETH pade pod podporno območje pri 1.400 dolarjih, kar bi lahko sprožilo nadaljnji zdrs vse do 1.050 dolarjev.

Na tehnični ravni se pojavljajo tudi mešani signali. Indikator MACD nakazuje morebiten dolgoročni preobrat navzgor, saj je linija MACD tik pred tem, da preseže signalno linijo. Po drugi strani pa RSI še vedno vztraja pod vrednostjo 40, kar kaže na pomanjkanje nakupnega zagona.

Ethereum ostaja favorit institucij – a zanimanje raste tudi za ta novi projekt

Čeprav Ethereum ostaja priljubljena izbira med institucionalnimi vlagatelji, bitcoin še vedno pobira večino kapitala – 2. maja je namreč prejel 675 milijonov dolarjev svežih vložkov.

A novi projekt bitcoin Bull Token (BTCBULL) ponuja zanimivo alternativo. Gre za memekovanec na omrežju Ethereum, ki svojo ekonomijo povezuje s ceno bitcoina v deflacijski model. Ta vključuje reden sežig žetonov in BTC airdrope ob doseganju ključnih cenovnih mejnikov – začetno pri 125.000 USD, nato na vsakih 25.000 USD dodatnega porasta.

Projekt BTCBULL je že v predprodaji zbral več kot 5,3 milijona dolarjev in ponuja visok, 77-odstotni letni donos za tiste, ki vstopijo zgodaj. Zaradi tega številni verjamejo, da bi lahko postal nov najljubši kriptoprojekt, saj gre za prvi projekt, ki ponuja brezplačen bitcoin.

Obiščite predprodajo BTC Bull

BTC Bull Token: inovativna priložnost za vlagatelje, ki stavijo na rast bitcoina

Analitiki napovedujejo, da bi lahko BTCBULL dosegel ceno med 0,006 in 0,064 USD do konca leta 2025, odvisno od uspešnosti projekta in splošnih tržnih razmer. V primeru nadaljnje rasti bitcoina bi lahko BTCBULL postal ena izmed bolj donosnih naložb v kriptoprostoru.

BTC Bull Token poudarja pomen skupnosti in transparentnosti. Projekt redno objavlja posodobitve in informacije o napredku, kar omogoča vlagateljem, da ostanejo obveščeni o vseh pomembnih dogodkih in spremembah.

Nakup žetonov BTCBULL je omogočen prek različnih denarnic, kot je Best Wallet. Projekt je opravil varnostne preglede pri priznanih podjetjih, kar povečuje zaupanje vlagateljev v varnost in zanesljivost platforme.

Za več informacij in sodelovanje v predprodaji obiščite uradno spletno stran bitcoina Bull Token.

