Cena električne energije v nebo: koliko nas bo to udarilo po denarnici?

V času, ko se na borzah energenti, kot je zemeljski plin, in emisijski kuponi dražijo, posledično pa tudi električna energija, je pričakovati, da se bo to odrazilo tudi na maloprodajnem trgu. A si gospodinjstva lahko oddahnejo, saj večina trgovcev predvidoma v letošnjem letu ne bo zvišala cen elektrike.



V Gen-I, ki je s preko 190.000 odjemalci po celi Sloveniji največji slovenski dobavitelj elektrike, že več kot sedem let niso podražili tarif rednega cenika električne energije za gospodinjske odjemalce. »In tudi letos ostajajo nespremenjene,« so povedali in dodali, da v prihodnjih mesecih ne predvidevajo podražitev.

Gen-I

»Z vlaganjem v digitalizacijo in napredno analitiko smo tako uspeli slovenskim gospodinjstvom zagotavljati ugodne cene tarif električne energije ne glede na dogajanje na mednarodnih trgih, kjer je cena elektrike v zadnjem letu zrasla za več kot dvakrat,« so dodali v Gen-I.

ECE

Tudi v družbi Ece, v katero sta se združili trgovski družbi Elektra Celje in Elektra Gorenjske, poudarjajo rast cen energentov na veleprodajnih trgih. »V primeru, da energenti te ravni cen zadržijo, pomeni spremembo cen na dolgi rok tudi za naše končne kupce,« so povedali za STA.



A ker nakup energentov izvajajo terminsko v naprej in imajo del količin za prihodnja obdobja že kupljene, je trenutno še prezgodaj govoriti o morebitnih spremembah cen za končne kupce, posebej še v letošnjem letu. Ece je sicer s 15,5-odstotnim tržnim deležem drugi največji dobavitelj elektrike končnim kupcem.

Elektro energija

V ljubljanski Elektro energiji kljub temu, da so se v zadnjem letu cene električne energije na mednarodnih trgih zvišale za skoraj 100 odstotkov, v letošnjem letu niso dvigovali tarif električne energije. »V skrbi za konkurenčne cene elektrike smo optimizirali nakupni proces oz. zakup elektrike na način, da vsaj do konca letošnjega leta ne predvidevamo dviga cen tarif električne energije za gospodinjske odjemalce,« so pojasnili v družbi, ki z elektriko oskrbuje preko 140.000 odjemalcev.

Energija plus

Mariborska Energija plus cen električne energije in zemeljskega plina ni zviševala od jeseni 2019. Ker so večino elektrike in plina na terminskem trgu za letos zakupili že lani, trenutno še ne vidijo potrebe za korekcijo cenikov.



»V prihodnje je realno pričakovati korekcije cen električne energije glede na trende podražitve energentov. Namreč realno je, da bodo ob tranziciji iz fosilnih virov energije na obnovljive vire energije visoke cene energentov na borzah v prihodnje nova realnost,« so povedali v Energiji plus, ki z elektriko oskrbuje več kot 120.000 kupcev, z zemeljskim plinom pa okoli 2300.

E3

V podjetju E3, ki električno energijo dobavlja več kot 115.000 gospodinjskim in nekaj več kot 15.000 poslovnim odjemalcem, so zadnje povišanje cen električne energije za gospodinjske odjemalce izvedli v drugi polovici leta 2019, za male poslovne odjemalce pa so cene v začetku leta celo znižali. Drastično zvišanje cen elektrike na veleprodajnih trgih v preteklih mesecih bodo gospodinjski odjemalci občutili z zamikom.



»Nabavna politika E3 trenutno omogoča ohranjanje cen električne energije za gospodinjske odjemalce na obstoječi ravni,« so pojasnili in dodali, da bodo odjemalci o vsaki spremembi cen predhodno obveščeni po ustaljeni praksi.

Petrol

Tudi v Petrolu, kjer električno energijo dobavljajo več kot 70.000 odjemalcev, cen električne energije oz. zemeljskega plina letos niso višali. Višje cene na borzah takoj občutijo poslovni odjemalci, saj nakupi za naslednje leto odražajo trenutne cene na borzi. Gospodinjski in mali poslovni odjemalci dvig cen občutijo z zamikom, kar se bo verjetno zgodilo v prihajajočih mesecih. Če se bodo zvišale, bodo o tem obveščeni vsaj 30 dni pred spremembo cenika, so povedali za STA.

Telekom Slovenije

So pa ceno elektrike že zvišali v Telekomu Slovenije, ki s tem energentom oskrbuje manj kot dva odstotka trga. Cena se je s 1. majem zvišala za 10 odstotkov po vseh treh tarifah (višji, manjši in enotni tarifi). »Do konca leta zaenkrat spremembe cen ne načrtujemo, če bo prišlo do kakršnihkoli sprememb, pa bomo uporabnike o tem obvestili skladno z zakonskimi obveznostmi,« so dejali.

