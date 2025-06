Cena bitcoina po vzoru zlata: je zadnji padec uvod v nov rekordni vrh?

Charles Edwards, ustanovitelj investicijskega sklada Capriole, primerja trenutno gibanje cene bitcoina z zgodovinskim vzorcem cene zlata med letoma 2009 in 2011. Po njegovem mnenju cena bitcoina zdaj sledi podobni poti kot zlato, ki je po testiranju starega vrha doseglo eksplozivno rast.

Ključno podporno območje je po njegovih besedah pri 106.047 dolarjih. Če bo bitcoin dva dni zapored zaključil nad to mejo, bi to lahko pomenilo potrditev preobrata navzgor – podobno kot pri zlatu po finančni krizi leta 2008. Tak signal bi lahko odprl vrata novemu rekordnemu nihanju navzgor.

Čeprav cena bitcoina ostaja v središču pozornosti, vedno več vlagateljev išče tudi alternativne načine, kako izkoristiti morebitno nadaljevanje bikovskega trenda. Eden izmed projektov, ki je v tem kontekstu pritegnil zanimanje, je BTC Bull Token – nov kriptožeton, ki staví prav na dolgoročno rast bitcoina.

BTC Bull Token – žeton, ki stavi na moč bitcoina

BTC Bull Token vstopa na kriptosceno s svežo idejo: vlagatelje nagrajuje v dejanskih bitcoinih, ko BTC doseže nove zgodovinske vrhove. Namesto da bi le sledili ceni bitcoina, imetniki $BTCBULL dejansko prejmejo nagrade, ko BTC preseže ključne mejnike – na primer 150.000, 200.000 ali 250.000 USD.

Več kot imaš $BTCBULL, več bitcoinov prejmeš ob teh mejnikih. Poleg tega bo ob ceni 250.000 USD izveden tudi ekskluzivni airdrop dodatnih $BTCBULL žetonov iz rezerve, ki vsebuje 10 % celotne zaloge.

FOTO: Clickout Media

Gre za kombinacijo zabavne mehanike memekovancev in konkretnih spodbud za dolgoročne vlagatelje – prav v trenutku, ko cena bitcoina spet lovi nove rekorde in prejema še politično potrditev.

Obiščite predprodajo BTC Bull

Deflacija, staking in začetni uspeh

BTC Bull Token ni zasnovan le za rast skupaj z bitcoinom – vsebuje tudi deflacijski mehanizem. Ob vsakem preboju cenovnega praga (npr. 125.000, 175.000, 225.000 USD) bo ekipa izvedla »token burn« – kar zmanjšuje ponudbo in povečuje redkost.

Poleg tega lahko predprodajni vlagatelji stavijo (stake) svoje žetone in prejmejo do 63 % APY (letnega donosa). Po podatkih projekta je že več kot 1,6 milijarde žetonov zaklenjenih v staking pogodbah – kar kaže na visoko raven zaupanja skupnosti.

Do zdaj je projekt zbral več kot 6,5 milijona dolarjev v predprodaji, trenutna cena pa znaša 0,002535 USD. Plačila so možna z ETH, USDT in kreditnimi karticami. Tisti, ki svoje žetone hranijo v aplikaciji Best Wallet, pa dobijo dodatne ugodnosti, vključno s hitrejšim dostopom do bitcoin airdropov.

FOTO: Clickout Media

Bitcoin dobil institucionalno podporo – konec zadušljive regulacije?

Na konferenci Bitcoin 2025 v Las Vegasu je podpredsednik ZDA JD Vance nagovoril množico z jasno in dolgo pričakovano izjavo: institucionalna podpora brez kompromisov.

V svojem govoru je bitcoin opisal kot »resnično inovacijo od spodaj navzgor, ki že izboljšuje življenje desettisočem ljudi«. Njegove besede so poudarile pomen skupnostnega razvoja kriptovalut in okrepile vlogo bitcoina v svetovni finančni prihodnosti.

FOTO: Clickout Media

Vance je napovedal, da bo bitcoin kmalu imelo v lasti 100 milijonov ljudi, kar sovpada z globalnim trendom pospešene rasti sprejetosti kripta. Po njegovem mnenju bitcoin ni le sredstvo za shranjevanje vrednosti, ampak zaščita pred inflacijo, političnimi napakami v Washingtonu in diskriminatornimi praksami zasebnih finančnih institucij.

Ob odobravanju občinstva je razkril še, da je administracija Donalda Trumpa končala tako imenovano Operacijo Chokepoint 2.0 in da je Gary Gensler odpuščen. Ob tem je obljubil, da vlada ne bo več zlorabljala regulatorne moči proti kriptoindustriji pod pretvezo zaščite potrošnikov.

Obiščite predprodajo BTC Bull

Zadnji dnevi predprodaje BTC Bull Tokena

Čeprav pot bitcoina do 150.000 USD in naprej ni zagotovljena, trenutni tržni signali kažejo na trajno rast zanimanja – tako med vlagatelji kot med politiki. V tem kontekstu imajo projekti, kot je BTC Bull Token, ki svojo rast neposredno povezujejo z zgodbo bitcoina, vedno več priložnosti.

Predprodaja se bliža koncu, a zanimanje ne pojenja. $BTCBULL ponuja edinstven model: deloma memežeton, deloma zaščita pred inflacijo. V času, ko je cena bitcoina vse bolj v ospredju, gre za projekt, ki ne sledi le trendu – temveč gradi na resničnem trendu.

Obiščite predprodajo BTC Bull