Cena bitcoina dosegla nov rekord pri 111.999 USD – Začetek nove bikovske serije?

Analitiki že govorijo o začetku nove bikovske serije, podprte z naraščajočim institucionalnim zanimanjem, šibkim ameriškim dolarjem in agresivno monetarno politiko, ki vse bolj spodbuja vlagatelje k iskanju varnega zatočišča v alternativnih sredstvih, kot je prav bitcoin.

Zabeleženih je bilo več kot 80 milijonov dolarjev dnevnih neto prilivov v ameriške bitcoin ETF-je, kar je skupaj z višjimi makroekonomskimi pritiski ustvarilo popolne razmere za skok cen.

Tehnična analiza kaže na preboj ključnih odpornih območij in oblikovanje trenda, ki bi lahko BTC v prihodnjih tednih ponesel proti ciljem nad 130.000 USD.

V nadaljevanju članka si bomo podrobneje ogledali nove kriptovalutne projekte z visokim potencialom, ki bi lahko v tem tržnem ciklu doživeli eksplozivno rast – od pametnih avtomatiziranih botov do inovativnih rešitev Layer-2 in uporabniških ekosistemov.

1. Bitcoin Hyper ($HYPER) – kovanec, ki izboljšuje ekosistem bitcoina

Bitcoin Hyper je inovativno omrežje Layer-2, zasnovano za izboljšanje ekosistem bitcoina. Deluje na osnovi Solana Virtual Machine (SVM) in uporablja kanonični most, s čimer omogoča izjemno hitre in cenovno ugodne transakcije, pametne pogodbe in decentralizirane aplikacije (dApps); vse to ob ohranjanju varnosti bitcoinovega glavnega omrežja.

Izvorni žeton omrežja, $HYPER, se uporablja za plačevanje pristojbin, izvajanje stakinga, financiranje razvoja in dostop do različnih storitev znotraj ekosistema.

Predprodaja poteka od maja do septembra 2025, začetna cena pa je bila okoli 0,0115 USD. Trenutna cena ostaja pod 0,0122 USD, pri čemer je bilo zbranih že 2,4 milijona dolarjev, kar potrjuje velik interes vlagateljev.

FOTO: Clickout Media

Po mnenju analitikov bi lahko $HYPER do konca leta 2025 dosegel vrednost 0,0167 USD, leta 2026 pa narasel na 0,0231 USD in v letu 2030 celo do 0,0395 USD.

Projekt ponuja poleg tega visoke APY-je za zgodnje vlagatelje, pa tudi popuste, razvojne spodbude in dostop do infrastrukture, kar ga postavlja med bolj ambiciozne projekte v prostoru rešitev bitcoin L2.

Bitcoin Hyper ni zgolj še en »memeprojekt«, temveč tehnološko dodelan pristop k reševanju težav skalabilnosti in stroškov znotraj bitcoinovega omrežja. Če bo projekt uresničil svojo vizijo, bi lahko postal pomemben igralec v prihodnjem razvoju kriptoekosistema.

2. Snorter – kovanec, ki navdušuje slovenske kite vlagatelje

Snorter Token je trenutno v fazi predprodaje, ki poteka na verigah Ethereum in Solana. Projekt temelji na avtomatiziranem trgovalnem botu za Telegram, ki uporabnikom omogoča t. i. sniping novoizdanih žetonov, zaščito pred prevarami in napredne mehanizme upravljanja tveganj. Bot je zasnovan tako, da odpravlja potrebo po ročnem spremljanju trga in iskanju novih priložnosti – kar pomeni manj izgorelosti za vlagatelje in večjo učinkovitost.

V predprodaji je Snorter zbral 1,4 milijona dolarjev. Ocenjena tržna kapitalizacija predprodaje je približno 48 milijonov dolarjev, kar kaže veliko zanimanje tako širše skupnosti kot institucionalnih vlagateljev.

FOTO: Clickout Media

Strokovnjaki napovedujejo, da bi lahko cena žetona do leta 2026 dosegla povprečno vrednost 1,69 USD, z najvišjo ocenjeno vrednostjo pri 1,98 USD.

Dolgoročne napovedi so še bolj optimistične – do leta 2030 bi lahko $SNORT dosegel povprečno ceno 3,50 USD, z morebitnim vrhom pri 4,08 USD, ob pogoju, da projekt vzpostavi trajnostno povpraševanje in razširi podporo na omrežja, kot so Ethereum, Polygon in BNB Smart Chain.

Poleg tega Snorter ponuja možnost stakinga z izjemno visokim letnim donosom (APY), ki znaša okoli 234 %.

Platforma vključuje tudi zaščito pred t. i. honeypot prevarami in popolnoma avtomatizirano izvedbo poslov.

Best Wallet Token – žeton, ki ponuja ugodnosti z uporabo kriptodenarnice

$BEST je izvorni žeton ekosistema Best Wallet – mobilne, neskrbniške denarnice, ki omogoča uporabo več verig (multi-chain). Denarnica ponuja intuitiven vmesnik za nakup, zamenjavo, staking in dostop do ekskluzivnega launchpada, ki uporabnikom omogoča vlaganje v projekte v zgodnjih fazah.

Trenutna predprodaja je zbrala že skoraj 14 milijonov dolarjev. Že v prvi uri predprodaje je bilo zbranih več kot 100.000 USD, kar nakazuje močno zanimanje trga. V poznejših fazah je cena dosegla že 0,024975 USD.

FOTO: Clickout Media

Žeton $BEST uporabnikom prinaša številne prednosti: nižje pristojbine pri uporabi denarnice, višje donose pri stakingu, prednostni dostop do novih projektov in možnost glasovanja v ekosistemskih odločitvah. Denarnica je zasnovana tako, da podpira širok spekter verig, med njimi Bitcoin, Ethereum, BNB, Polygon in druge.

Napovedi za prihodnost so optimistične – cena bi lahko do konca leta 2025 dosegla 0,4995 USD (kar je približno 20-kratna rast), do leta 2030 pa celo 0,999 USD. Projekt si prizadeva za 40-odstotni tržni delež v segmentu mobilnih denarnic do leta 2026. Za vse, ki iščejo kombinacijo praktične uporabe, decentralizirane varnosti in dolgoročne rasti, je $BEST pametna izbira.

Naročnik oglasne vsebine je Clickout Media