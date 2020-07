Oglejte si teh 5 šokantnih primerov žensk, ki so odstranile celulit v 28 dneh!

77 % uporabnic je potrdilo zmanjšanje celulita že v prvih 28 dneh uporabe.

že v prvih 28 dneh uporabe. Po 28 dneh uporabe se je 92 % uporabnicam obseg bokov zmanjšal za vsaj 6,7 %.

se je 92 % uporabnicam obseg bokov zmanjšal za vsaj 6,7 %. 85 % uporabnic je v prvih 28 dneh uporabe zaznalo povečano čvrstost svoje kože na ppredelu, kamor so nanašale gel CelluHit.

2 gela CelluHit po ceni 49,99 eur namesto 79,98 eur,

brezplačna hitra dostava za vsa naročila,

brezplačno darilce ob nakupu,

14-dnevna 100-% garancija na rezultat.

Večina žensk v boju proti tej nadlogi izbere napačen pristop, s katerim izgubijo samo čas in denar, ne pa celulita. Mnoge tudi obupajo in se sprijaznijo s tem, da bodo še eno poletje preživele nesrečne in zavite v brisačo. Je tik pred poletjem bitka res izgubljena?Odgovor je NE!Z nekaj samodiscipline in ob pomoči pravilno izbranih preparatov lahko v nekaj tednih naredite čudeže. Predstavili vam bomo, kako lahko odstranite celulit in si vlijete samozavesti, s katero se boste brez težav sprehajale po svoji najljubši plaži., ki ga redko katera pozna! Če članka ne želite brati, pač pa zgolj želite rešitev, lahko tudi kar takoj kliknete tukaj Suhica ali ne, celulit prizadene vsako žensko telo. Tudi če se ukvarjate s športom, še ne pomeni, da ste odporni proti njemu. Celulit se pojavi zaradi kopice različnih dejavnikov. Eden od njih je že sama sestava ženskega telesa, ki je ustvarjena za rojevanje. Žensko vezivno tkivo je elastično, da se telo v nosečnosti lahko preoblikuje.To elastičnost »s pridom« izkoristijo maščobne celice, ki začnejo riniti vanj in ga raztegovati. Ko pritisnejo na povrhnjico, se to navzven pokaže kot že vsem dobro znana pomarančna koža. Ampak vemo, to ni noben izgovor.Več ko je maščobe, izrazitejši je celulit. Zaradi pritiska maščobnih celic se zmanjša prehodnost žil, kar ovira proces razstrupljanja in presnove maščob. Vezivno tkivo se posledično začne polniti z žepki, ki vsebujejo maščobo, strupe in vodo.Njihova značilnost je, da so zelo trdovratni in jih ni mogoče popolnoma odstraniti samo z gibanjem ali zdravo prehrano.Za spopad z njimi potrebujemo nekaj več. Pogosto je to kozmetični izdelek, ki s svojimi učinkovinami spet spravi v tek razstrupljevalni proces.Tudi če imate za to na voljo le nekaj tednov, lahko s pravilno izbranimi metodami močno zmanjšate videz pomarančne kože – ali jo celo popolnoma odstranite.Če vam ni vseeno, kako boste videti v kopalkah in bi se radi sproščeno sončili na plaži, vam svetujemo, da že danes začnete izvajati naslednjo proticelulitno kuro. Kako se je lotiti?Pijte večje količine vode (več kot dva litra dnevno) in se izogibajte sladkih in gaziranih pijač. Ali radi »kofetkate« in se prepuščate drugim razvadam? Uživanje kave, alkohola in kajenje povzroči dehidracijo, zato je treba ob teh razvadah znatno povečati vnos vode.Še bolje pa je, če jih popolnoma opustite. Sploh kajenje močno otežuje proces izgube celulita, saj nikotin ovira dotok kisika v celice. Če ne gre drugače, ga vsaj zmanjšajte!Z jedilnika črtajte enostavne ogljikove hidrate (sladkor, izdelke iz bele moke, riž, testenine), nasičene maščobe (meso, mleko in mlečne izdelke) in predelane maščobe (margarino, majonezo). Z vsem naštetim se namreč »veselo« polnijo naše maščobne celice.Rešitev je, da začnete uživati živila, ki imajo visoko vsebnost vlaknin, ter tako pospešite svojo presnovo. Sem sodijo polnovredna živila, sadje in zelenjava. V poletnem času takega jedilnika sploh ne bo težko vzdrževati, kajne?In to kar danes! Gibanje vam bo pomagalo stopiti na rep maščobam, ki so vzrok za nastanek pomarančne kože. Nikoli ni prepozno za to, da začnete telovaditi. Na začetku so dovolj dnevni sprehodi po trideset minut, nato naj vadba postane intenzivnejša. Poskusite hitro hojo ali lahkoten tek, usedite se na kolo, stopite na rolerje – možnosti je ogromno!Nikar ne zanemarite razteznih vaj, postopno pa začnite uvajati anaerobni trening z lahkimi utežmi ali vajami z lastno težo. Počepi, izpadni koraki, trebušnjaki, sklece ipd. naj postanejo vaša stalnica, ki ji posvetite vsaj petnajst minut dnevno. Predlagamo vadbo zgodaj zjutraj pred službo ali zvečer, ko se poleže vročina.Ves čas proticelulitne kure obvezno spodbujajte prekrvitev z ročno masažo na kritičnih točkah. S tem boste pospešili proces razstrupljanja in zmanjševanja celulitnih žepkov. Masaža naj traja od deset do petnajst minut, pri tem pa lahko uporabite anticelulitni izdelek (priporočamo uporabo gela CelluHit, ki ga najdete na TEM NASLOVU , piling ali olje).Masirajte od gležnjev ali kolen prek stegen do zadnjice, v smeri urinega kazalca. Masiranje je pomemben element proticelulitne kure, saj deluje kot dopolnitev redni telovadbi, zadostni hidrataciji in pravilni prehrani. Zdaj pa je čas samo še za piko na i!Rezultati vašega trdega dela in samodiscipline bodo nedvomno opazni, vendar lahko svoj videz dodatno izpilite samo z uporabo ustreznega proticelulitnega izdelka . V poplavi različnih krem in drugih preparatov se je težko odločiti, katerega uporabiti. Priporočamo vam, da se pred nakupom dobro pozanimate o lastnostih posameznega izdelka in preverite, kakšni so rezultati njegovih testiranj.Zdaj pa zamižite in si za hip prikličite v spomin svojo grobo pomarančno kožo, ki se je želite znebiti. Nato si predstavljajte sebe, ko sproščeno pohajkujete po plaži, le da imate tokrat za polovico manj pomarančne kože in občutno bolj napeto in čvrsto kožo. Bi nam verjeli, če bi vam povedali, da obstaja izdelek , ki vas lahko v kratkem času popelje do natanko takega rezultata?in delujejo dobesedno »čez noč«, sodi gel CelluHit . V uradni in priznani španski študiji Test Eficacia Anticeluliticos, v kateri so testirali delovanje anticelulitnih izdelkov, so prišli do naslednjih znanstveno dokazanih ugotovitev: Anticelulitni gel CelluHit ni še ena običajna komercialna rešitev za redčenje celulita, ampak klinično preizkušena rešitev, ki dokazano zmanjšuje celulit in obseg stegen ter dodatno izboljšuje videz kože in obliko vašega telesa.Posebno učinkovitost CelluHit izdelka omogoča unikatno delovanje in revolucionarna kombinacija izbranih naravnih sestavin. Njihovo delovanje ob nanosu boste takoj občutili. To unikatno delovanje dosega bistveno povišanje temperature takoj po nanosu, kar povečuje učinkovitost aktivnih sestavin izdelka CelluHit v povrhnjici (epidermis) že v prvih minutah po nanosu.Ne odlašajte, ampak s svojo proticelulitno kuro začnite že danes – naročite si svoj CelluHit , ki vam bo pomagal odpraviti pomarančno kožo in poleti boste zablesteli kot že dolgo ne!