Celjski zdravnik: Dosti kolegov je že zlomilo, mene je danes zjutraj, začasno

Zaradi novega koronavirusa je v Sloveniji po uradnih podatkih od začetka epidemije umrlo 1949 ljudi, velika večina v zadnjih dveh mesecih. Število pacientov na oddelkih za covid se v tem času giblje med 1250 in 1300 ali nekaj čez, število pacientov, ki potrebujejo intenzivno nego pa okoli 200. Pogosto je slišati, da so zdravstveni delavci na robu svojih zmogljivosti. Za temi besedami pa so dejanski ljudje, izšolani strokovnjaki, ki pa so tudi ljudje, in dogajanje na oddelkih jih včasih tudi čustveno zlomi.»Morda se bo slišalo melodramatično, je pa žal res. Zdravstveni delavci smo vedno bolj izgoreli, izčrpani, obupani in, ja, tudi jezni. Dosti kolegov je že zlomilo, mene je danes zjutraj, začasno. Saj delamo potem naprej, delamo se, da nič ni. Pa je, in bodo posledice,« je nedavno zapisal specialist infektologije v SB CeljePreberite tudi:Simoniti občasno kot nekateri njegovi kolegi na spletnih omrežjih piše o tem, kako poteka delo na oddelkih za covid, kjer so letos ugasnila številna življenja. Se pa najdejo tudi kakšne spodbudne zgodbe, ki vsem dajejo moč, da vztrajajo, čeprav še ni videti luči na koncu tunela.Še en zdravnik, ki dela v SB Celje,, je opisal (nelektorirano) enega takih trenutkov: »Na covid oddelku danes: soležeča se spodbujata pri prebolevanju covida in bodrita, da ne pade volja. Zdravljenje je dolgotrajno, vmes se ustvarjajo mini-skupnosti. Eni že načrtujejo hribe, ko pridejo ven.«