Celjski grbi zasijali za praznik: med nagrajenci znan televizijec

V narodnem domu v Celju so s podelitvijo najvišjih priznanj Mestne občine Celje sklenili praznični dan. 11. april 1451 je bil dan, ko je Celje postalo mesto, od takrat je torej minilo kar 572 let. 11. aprila je dobilo tudi novega častnega meščana; letos so ta naziv podelili Edvardu Stepišniku, ki je dolga leta uspešno vodil družbo Klasje, prispeval k uspešnemu razvoju celjskega gospodarstva ter vsestranskemu ugledu mesta doma in v tujini. Župan Matija Kovač je prvič slovesno podelil tudi celjske grbe, najvišja priznanja MO Celje. Zlati celjski grb so prejeli mag. Vid Marcen za vseživljenjsko uspešno glasbeno-umetniško delo, Ivo Umek, ki je kot glasbenik, producent in organizator glasbenih prireditev veliko prispeval k razvoju popularne glasbe, ter Center sodobnih umetnosti Celje za odličnost pri izvajanju strokovne dejavnosti na področju vizualne umetnosti.

Uroš Perić - Pery in Ivo Umek sta znana Celjana, ki ju poznajo po vsej domovini in tudi tujini.

Srebrni grb so prejeli celjski mladinski center ter znana Celjana, ki sta pustila sled: eden je znani televizijski obraz Zvezdan Martič, ki je priznanje prejel za neutrudno raziskovanje ključnih dogodkov iz polpretekle zgodovine Celja ter njihovo domiselno poustvarjanje s filmi in zgodbami, s čimer se celjske zgodbe ohranjajo tudi za zanamce, drugi pa je glasbenik Uroš Perić, ki ga je prejel za vrhunske in vsestranske glasbene dosežke ter ustvarjanje, s katerimi navdušuje laično in strokovno javnost in prispeva k prepoznavnosti Celja doma in v tujini. Med bronastimi dobitniki celjskega grba so podjetje Naj kafe, podjetnik Zvonimir Meško in ena najuspešnejših slovenskih modnih oblikovalk Jolanda Thaler, ki oblikuje unikatna oblačila, svoje kolekcije pa predstavlja tudi na sejmih mode. Kot je vsem zbranim in še posebno nagrajencem polaskal župan Kovač, so vsi prejemniki najvišjih priznanj graditelji nedavne preteklosti, sedanjosti in prihodnosti mesta Celje. »Hvala vam, da ste zgled in navdih. Da dokazujete, da vsak posameznik lahko prispeva svoj delež k boljšemu danes in jutri – zase, posledično pa za vse mesto, saj mestu ravno ljudje dajemo obraz, vsebino in globino,« je dejal. In dodal, da je Celje mesto z bogato zgodovino, v katerem so Celjski grofje pred 600 leti postali knezi, danes dobro razvito, sodobno mesto in srce regije, pripravljeno na učenje za boljši jutri. Sicer pa je letošnjo slovesnost ob prazniku zasnoval režiser in scenarist Jaša Koceli, sooblikovali pa so jo moderator Luka Bokšan in igralka Nika Korenjak, pevka Katja Florjančič, plesalka Ana Cvelfar, Leon Firšt, Jazz Trio in pevke Gimnazije Celje – Center pod vodstvom Davida Preložnika.