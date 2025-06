Celjski gasilci imajo na leto 800 intervencij, te dni pa so obeležili visok jubilej

Poklicna gasilska enota (PGE) Celje in Gasilska zveza (GZ) Celje, ki združuje 14 prostovoljnih gasilskih društev na območju celjske in štorske občine, letos praznujeta 70-letnico delovanja. Trenutno je v PGE zaposlenih 52 poklicnih gasilcev, kot gasilska enota širšega pomena pa poleg Mestne občine Celje pokrivajo še 13 sosednjih občin. »Območje, za katero smo pristojni, obsega kar 1054 kvadratnih kilometrov,« pove Boris Žnidarko, direktor PGE Celje. A pripomni, da bi se lahko to že kmalu spremenilo. Območje bi se namreč lahko zmanjšalo za kar četrtino.

»Priznati moram, da nas je neprijetno presenetil osnutek nove uredbe o organiziranju in urejanju gasilskih enot, po kateri ne bi več pokrivali občin Laško in Radeče. Sicer gre res šele za osnutek, a očitno je to neprijetno darilo od ne vem koga za naših 70 let. Vsi pa vemo, kaj pomeni, če ti nekdo vzame pooblastila za določeno območje. In bojim se, da to pomeni slabšo oskrbo za prebivalce teh občin,« izraža skrb Žnidarko.

Bojan Špiler, predsednik Prostovoljnega gasilskega društva Laško, pa zagotavlja, da sprememba gotovo ne pomeni, da bodo Laščani in Radečani na slabšem, pač pa kvečjemu na boljšem. »Mi bomo še naprej posredovali v tehničnih intervencijah, pri prometnih in delovnih nesrečah kot prostovoljci. Bomo pa na kraju dogodka, denimo nesreče v Zidanem Mostu, vsaj pet do deset minut prej, kot so bili kdaj Celjani, kar je logično. Največja sprememba, če bo uredba sprejeta, bo v tem, da intervencij ne bo več plačevala naša občina, temveč država oziroma uprava za zaščito in reševanje,« nam je razložil Špiler.

Sašo Farčnik, predsednik GZ Celje, in Boris Žnidarko, direktor PGE, odlično sodelujeta. FOTO: Mojca Marot

Sicer pa so celjski poklicni in prostovoljni gasilci ta mesec osredotočeni na praznovanje 70-letnice neprekinjenega delovanja. Jubilej so 20. junija proslavili z osrednjo slovesnostjo v Celjskem domu in Koncertom ognjenega poguma, kot so ga poimenovali, na Krekovem trgu, kjer so nastopili Orlek ter skupini Tabu in LPS. Premierno so predstavili kratek film o sodelovanju prostovoljnih in poklicnih gasilcev.

Spomnili so tudi na nekaj mejnikov. Prva požarna obramba je bila v Celju ustanovljena leta 1871, leta 1955 pa je že bil ustanovljen poklicni vod, današnja PGE. Šest let pozneje so se selili v nov gasilski dom, sledili so širitev in modernizacija voznega parka v 80. letih ter intenzivno posodabljanje opreme po letu 2000, ki še danes poteka načrtno in kontinuirano. Danes v PGE opravijo okoli 800 intervencij na leto, od tega jih je tretjina posredovanje v prometnih nesrečah, tretjina je požarov, tretjina pa drugih intervencij.

V vseh teh letih so se pojavili številni novi izzivi in naloge.

»V vseh teh letih so se pojavili številni novi izzivi in naloge, ki zahtevajo visoko stopnjo usposobljenosti in prilagodljivosti. Ne gre le za gašenje požarov, temveč tudi reševanje vseh vrst prometnih in industrijskih nesreč, nesreč na vodi, reševanja iz višin in globin, naravnih nesreč in drugih izrednih dogodkov. Bistveno se je povečalo tudi število posredovanj. V prvih petih letih obstoja enote smo imeli 290 intervencij, kar je zdaj slaba tretjina intervencij, ki jih opravimo na leto, ko številka naraste na okoli 800. A v njej ni posredovanj ob poplavah ali neurjih,« pove Boris Žnidarko.

Velik izziv za prihodnje ostajata vzdrževanje in nakup vedno nove in nove opreme, saj se ta nenehno draži, kljub temu da je država znižala DDV. Predsednik GZ Celje Sašo Farčnik je ob jubileju poudaril pomen sodelovanja med poklicnimi in prostovoljnimi gasilci, ki je v Celju na visokem nivoju. »Veseli smo, da lahko ob kakšnih večjih intervencijah hitro zagotovimo pomoč in okrepitve tam, kjer je najbolj potrebno, saj imamo tudi opremo, primerljivo s tisto, s katero razpolagajo poklicni gasilci,« pravi. Si pa v Celju v prihodnosti želijo nov sodoben gasilski center, v katerem bi združili vse sile zaščite in reševanja.

Nenehna usposabljanja in posodabljanje opreme so nujni. FOTO: PGE Celje