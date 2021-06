Celjskega zdravnika ugriznil gepard

»Miniaturne živali, kot so komarji, stenice in ščurki, so lahko za človeka bistveno bolj nevarne kot pa velike. Prenašajo lahko ogromno bolezni.« Tako pravi znani celjski družinski zdravnik Milan Rajtmajer, postal pa je žrtev dveh velikih: geparda in pitona. Zgodilo se je pred več kot desetimi leti, ko je kot turistični vodnik vodil skupino v Republiko Južno Afriko in na azijski otok Šrilanko. V RJA so se mudili v zavetišču za geparde, kjer te divje mačke pripravljajo za varno vračanje v divjino. Znašel se je v ogradi, kjer so bili trije gepardi, eden pa ga je ugriznil v roko. &ra...