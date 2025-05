Celje bo do otrok prijazno mesto

Do otrok prijazna mesta so že v več kot 40 državah sveta. V Sloveniji se jih s tem nazivom ponaša 15. Prva ga je dobila Nova Gorica, sledili so Ruše, Piran, Ljubljana, Velenje, Maribor, Trbovlje, Domžale, Kamnik, Zagorje ob Savi, Radlje ob Dravi, Hrastnik, Postojna, Ptuj in Kidričevo. Korak bliže k temu, da pridobijo naziv do otrok prijazno Unicefovo mesto, pa je tudi Celje, kjer je župan z organizacijo Unicef Slovenija že podpisal memorandum – pismo o nameri.

Celjska delovna skupina za pripravo analiz in projektov za pridobitev naziva otrokom prijazno mesto. Foto: MOC

Pri Unicefu ocenjujejo, da bo do leta 2050 približno 60 odstotkov vseh otrok živelo v mestnem okolju, kjer se mladi pogosto srečujejo s problemi odtujenosti v medsebojnih odnosih, osamljenostjo, pomanjkanjem nadzora in skrbi odraslih. Pogosto je prisotno tudi vrstniško nasilje. Do otrok prijazna mesta se zavežejo k temu, da bodo preprečevala takšne stiske. In med temi je Mestna občina Celje, ki je s sprejetjem Trajnostne strategije za kakovostno sobivanje in sodelovanje vseh generacij v MO Celje že naredila prvi korak v to smer.

»Z veseljem se tudi mi vključujemo v projekt Otrokom prijazno Unicefovo mesto, saj verjamemo, da bomo s tem le še potrdili številna prizadevanja, ki naše življenjsko okolje že zdaj delajo prijazno do otrok. Lani smo pospešeno urejali površine otroških in športnih igrišč, nadaljujemo tudi letos. Zelo resno jemljemo pobude za ureditev varnih šolskih poti in okolic šol ter jih prednostno uresničujemo. S projektom Mladi za Celje osnovnošolce in dijake vključujemo v življenje lokalne skupnosti, naše sodelovanje s šolami je zgled in primer dobre prakse, na kar smo zelo ponosni,« pravi celjski župan Matija Kovač.

15 slovenskih mest se ponaša s tem nazivom.

Direktor slovenskega Unicefa Tomaž Bergoč je dejal, da so veseli, ker tudi Celje želi postati do otrok prijazno Unicefovo mesto. »Podpis pisma je zaveza k še več in raznovrstnejšim aktivnostim za dobro otrok, uresničevanje njihovih pravic in ustvarjanje možnosti za njihovo sodelovanje v skupnosti.«

Bergoč je še razložil, da se občina s podpisom pisma o nameri zaveže, da bo pripravila analizo položaja otrok v mestu in predloge za izboljšanje tega v obliki srednjeročnega akcijskega načrta, ki vključuje različne projekte za otroke. V ta namen so v Celju že oblikovali delovno skupino, v kateri bodo predstavniki občine, Celjskega mladinskega centra, šol in vrtcev, Dijaške skupnosti Celje, Zdravstvenega doma Celje in Območne obrtno-podjetniške zbornice Celje.