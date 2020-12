Celjan obstal pred zaprto dežurno lekarno

Celje in Ptuj

SUHADOLNIK JOžE Gorenjske lekarne so prve pri nas z virtualno tehnologijo in robotom Otom. FOTO: Jože Suhadolnik

Brez centralne lekarne ponoči ni ostalo le nekaj deset tisoč Celjank in Celjanov, ampak tudi prebivalstvo v okolici, ki jim na pomoč priskočita celjski urgenca in bolnišnica.

Ponoči drugam – kam?

SAMEC BLAž Zaprte lekarne odpirajo nove težave, če nekdo ponoči nujno potrebuje zdravila. FOTO: Blaž Samec

Med epidemijo koronavirusa se spreminjajo življenjske navade in dejavnosti. Ena tistih, od katerih smo včasih tudi življenjsko odvisni, je lekarniška; prav zaradi njene nujnosti je celo v zakonu o lekarniški dejavnosti predpisano, da se v vsaki od območnih enot Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije organizira vsaj ena lekarna, ki zagotavlja 24-urno preskrbo prebivalstva z zdravili. A tudi dežurne nočne lekarne so se v obdobju razsajanja covida-19 zaprle, kot je presenečen ugotovil naš braleciz Celja. Obstal je pred zaprto dežurno lekarno Celjskih lekarn (CL), natančneje osrednjo lekarno Center, ki je še vedno na seznamu dežurnih tudi na spletni strani Lekarniške zbornice Slovenije (LZS).»V Celjskih lekarnah se kot drugje v zdravstvu v času epidemije soočamo z velikim deficitom kadra,« je pojasnila direktorica CL. Zaposleni, ki delajo, so bolj obremenjeni in s tem bolj izpostavljeni tveganjem. Ker kadra iz različnih izpostav ne mešajo in ker mora biti lekarna Center zaradi svoje posebne vloge in nalog, ki jih sicer opravlja za vso regijo, odprta podnevi v vsakem primeru, so do nadaljnjega skrajšali nočno dežurno službo, je še dodala Groskova.Ministrstvo za zdravje (MZ) je dežurnim lekarnam ob skrajšanju odpiralnega časa na šest ur poslalo dopis s priporočili. »Ministrstvo za zdravje v sodelovanju z Lekarniško zbornico Slovenije priporoča začasno omejitev odpiralnega časa v lekarniških enotah s 24-urno preskrbo z zdravili.« Tako so v CL očitno sledili smernicam, ki jih je priporočila, v. d. generalnega direktorja Direktorata za zdravstveno varstvo. Brez centralne lekarne ponoči pa ni ostalo le nekaj deset tisoč Celjank in Celjanov, ampak tudi prebivalstvo v okolici, ki jim na pomoč priskočita celjski urgenca in bolnišnica.Iz kabineta ministra za zdravjena naša vprašanja navajajo še dodaten argument za zaprtje: »Mnogokrat je bilo zelo težko zagotoviti dovolj zaposlenih, da se je lahko izvajala preskrba z zdravili v običajnih odpiralnih urah tudi v manjših krajih in ne samo v mestnih središčih.«Na ministrstvu navajajo, da trenutno vedo za dve zaprti dežurni lekarni. »Po nam dostopnih podatkih sta javna lekarniška zavoda Celje in Ptuj začasno ukinila dežurno lekarno v nočnem času.« Priporočila ministrstva so v nasprotju z zakonom o lekarniških dejavnostih, ki zagotavlja dostopnost zdravil. Deveti člen predpisuje: »V vsaki od območnih enot ZZZS se organizira vsaj ena lekarna, ki zagotavlja 24-urno preskrbo prebivalstva z zdravili. Lekarne iz prejšnjega stavka s sklepom določi minister.« Na naše izrecno vprašanje, ali je kršen 9. člen zakona o lekarniški dejavnosti, tega z ministrstva niso zanikali.To odpira nove težave. Kdor ponoči nujno potrebuje dežurno lekarno, jo kljub omejitvam zaradi okužbe sicer lahko obišče v drugi občini. »V tem primeru odlok določa izjemo – dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev ter zdraviliškega zdravljenja,« pojasnjujez ministrstva za notranje zadeve. »Posameznik naj ima pri sebi lastnoročno podpisano čitljivo izjavo in ustrezno dokazilo (na primer obvestilo, da je dežurna lekarna v občini zaprta in katera lekarna je odprta).«V Velenju, kjer je Celjanom ena bližjih dežurnih lekarn, bi danes še imel srečo, jutri pa kdo ve. »V primeru dodatne odsotnosti magistrov farmacije bomo tudi mi morali upoštevati priporočilo ministrstva za zdravje,« pojasnjuje direktorica Lekarn Velenje. Tako ne preseneča, da nam niti iz CL niso znali odgovorili na vprašanje, v katero najbližjo nočno lekarno bi napotili Celjane ali Celjanke – ker se razmere lahko vsak dan spremenijo. Kako naj prebivalstvo – še posebno tisto brez dostopa do informacij s spleta – ponoči išče odprto lekarno po slovenskih krajih? Očitno se bo treba o razmerah v dežurni lekarni po novem informirati podnevi, da ne obstanete pred zaklenjenimi vrati sredi noči.