Cela štala in hrustljav krškopoljc: Škoda je, da je samo enkrat na leto! (FOTO)

Pravi vrvež je bil v Laškem na že 5. GuštFestu – kulinaričnem festivalu s pridihom nostalgije, ki ga organizira Turistično društvo Laško v sodelovanju z Okusiti Laško, Zvezo Možnar, Stikom, Šmoclom, knjižnico, glasbeno šolo ter osnovnima Primoža Trubarja Laško in Antona Aškerca Rimske Toplice. Tudi letos je potekal na različnih točkah v starem mestnem jedru, v ospredju sta bila tokrat tradicija piva in kulinarika. A dogajalo se je še veliko več.

V storžkih lupulin

V Knjižnici Laško so zbiratelji Dušan Berce, Iztok Delfin in Goran Blagus, ki nastopajo pod imenom Retrocomp.si, razstavljali stare računalnike, igralne konzole, knjige, revije in programsko opremo. Učenci so igrali igrice, urejevali besedila na računalniku, tiskali z igličnim tiskalnikom in prek videorekorderja, na katerem so predvajali računalniški tečaj iz leta 1990, obujali spomine na računalniške začetke.

Chef Branko Podmenik s celo štalo FOTOGRAFIJE: Mojca Marot

Lesene gajbice za pivo so sestavljali člani Strelskega društva Mala Breza.

V Laškem so obrali še zadnji hmelj.

Masterchef Luka Pangos

Chef Miran Ojsteršek je takole pripravljal porcije s krškopoljcem.

Nina Pader Topole je ena od organizatork GuštFesta.

Na Aškerčevem trgu, v hiši, kjer je bila pred 155 leti prva laška čitalnica, sta se, poleg številnih drugih, zadržali devetletna Manca in njena mama ter napisali in babici brezplačno poslali razglednico s starim motivom Laškega oziroma Zdravilišča Laško.

Škoda je, da je GuštFest samo enkrat na leto.

Nekateri so si z zanimanjem ogledovali starine, med katerimi je bilo veliko zanimivih in še vedno uporabnih predmetov, kakršnih v trgovini ni mogoče kupiti, spet drugi so posedali na vrtu kavarne in prisluhnili učencem Glasbene šole Laško-Radeče, ki so peli in igrali na različna glasbila. Streljaj stran, pri Perdih, je bil prostor za obujanje 200-letne pivovarske tradicije. Močne pivovarske niti Laško zgodovinsko povezujejo z Žalcem, zato so s ponosom gostili ponudbo destinacije Visit Žalec. Tako smo lahko v Laškem spoznavali tudi več kot 140-letno hmeljarsko tradicijo Spodnje Savinjske doline, si ogledali, kako od korenine do 10 metrov višine zraste hmelj, ki so ga na koncu tudi obrali. Z zanimanjem so obiralke opazovali obiskovalci in se podučili, da se v hmeljskih storžkih skriva sestavina lupulin, ki pivu daje okus, barvo in aromo, številne pozitivne učinke ima tudi na zdravje. »Dober je, okusen,« smo slišali od skupine Šentruperskih pevcev, ki so delali v sadjarski delavnici in nato pokušali sveže zvarjeno pivo.

Chef Marko Pavčnik

Po delu v sadjarski delavnici so nazdravili.

Med povezovalci programa je bil tudi domačin, dramski igralec Rok Matek.

Najmlajši so sodelovali v programu z različnimi prikazi opravil, tudi tega, kako so nekdaj oprali žehto.

Kura, koza in prašič

Največja gneča pa je bila, pričakovano, ob pultu, za katerim so vrhunski slovenski chefi pripravljali vsak svojo poulično jed. Marko Pavčnik iz restavracije Pavus na gradu Tabor, ki se ponaša z Michelinovo zvezdico, je letos pripravil meni z zorjenim rostbifom, kremnim krompirjem z divjimi zelišči, govejimi ocvirki in sabajon poprom. Nekdanji zmagovalec Masterchefa Luka Pangos je pripravil sendvič z utrganim pivskim pujskom. V luženo štručko je dal natrgano svinjino, pomešano s temnim pivom, svežo špinačo in jabolkom. Najbolj preprosto je bila videti ponudba domačina Mirana Ojsterška iz restavracije Oštirka. In kaj je ponudil? »Hrustljav krškopoljc s paradižnikovo redukcijo, peteršiljevim pirejem in ocvirkovo pogačo,« nam je opisal.

5. kulinarični festival so pripravili.

Chef Branko Podmenik pa se je odločil za celo štalo, kot je dejal v smehu. In dodal, da je združil kuro, kozo in prašiča. Na krožniku so bili marinirano kokošje stegno, slanina in koža krškopoljca, krema kozjega sira, poletna zelenjava in zelišča. »Jaz sem poskusila dve jedi, od Pavčnika in Ojsterška, in obe sta bili odlični,« nam je dejala Tanja, ki je drugi dve prepustila možu, ki ni bil nič manj navdušen. »Škoda je, da je GuštFest samo enkrat na leto. Mi bi te jedi okušali večkrat, sploh pa bi ta ponudba spadala tudi na Pivo in cvetje,« nam je dejal domačin Stanko.