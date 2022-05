Čebelnjak za dolgoletno prijateljstvo

V OŠ Korena v občini Duplek so prejeli čebelnjak, slovesnosti pa se je udeležil tudi državni sekretar na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Aleš Irgolič. Predali so jim ga veleposlaniki Nizozemske, Belgije in Luksemburga.

Slovesno so prerezali trak.

Učni čebelnjak s panji in tremi čebeljimi družinami bodo uporabljali člani čebelarskega krožka, ki deluje v sklopu Čebelarskega društva Pobrežje - Duplek v sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije. Donacija je mišljena kot znak praznovanja 30 let prijateljskih odnosov med Slovenijo in tremi državami Beneluksa.

Prostovoljni krožki

V uvodnem nagovoru je državni sekretar Irgolič izpostavil pomen čebelarstva v Sloveniji ter dodal, da je Slovenija čebelarska dežela, naša kranjska čebela pa eden od nacionalnih simbolov, na katere smo zelo ponosni. »Izredno sem vesel, da na osnovni šoli deluje čebelarski krožek. Prenos znanja in izkušenj na mlajše generacije je temelj, da se tradicija in skrb prenašata iz roda v rod.«

Izpostavil je pomen opraševalcev pri prehranski varnosti, epidemija covida-19 nam je namreč pokazala, da to ni nekaj samoumevnega. Pomembno vlogo bodo igrali pri prehodu na trajnostno kmetijstvo. »Živimo v času, ko nas pestijo ekstremne vremenske razmere v obliki suš in poplav. Naš planet, ki si ga delimo vsi, se spopada z vse hujšimi vremenskimi spremembami. Naravi ni mar za meje, ki jih je postavil človek. Ogroženi smo vsi – ljudje, živali in okolje. Vsi ti elementi narave smo neločljivo povezani in drug brez drugega ne moremo preživeti,« je dodal Irgolič.

Slovenija kot pobudnica razglasitve svetovnega dne čebel želi letos, ko je evropsko leto mladih, pozornost nameniti prav njim, ki bodo skrbniki planeta in se soočali z vedno večjimi izzivi tudi na področju preskrbe s hrano in varovanja okolja. Zato se morajo mladi zavedati pomena opraševalcev, njihove zaščite in učenja veščin čebelarjenja. Temu so namenjeni tudi čebelarski krožki, ki so organizirani v okviru ČZS. Delujejo na prostovoljni osnovi, od leta 2008 pa so dejavnosti krožkov na osnovnih in srednjih šolah podprte s sredstvi javne svetovalne službe čebelarstva.