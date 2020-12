Čebelji let za 10 tisoč otrok!

Dobrodelni praznični paket

Obdarjen tudi kupec

Bogdan Mak med mletjem

Vsak nakup prinaša darilni bon za zipline vožnjo, ki ga lahko podarite komur koli, del zneska od prodaje bodo namenili za nakup božičnih daril za otroke.

Imamo varno okolje, minimalne možnosti okužbe. Smo se in se bomo še prilagodili.

Košček raja med griči vinogradov, stran od mestnega vrveža. Sanje marsikaterega Slovenca, ne le v mesecih, ko smo zaradi koronavirusa postali ujetniki lastnih domov, v betonskih džunglah celo prisiljeni v zapor med štirimi stenami blokov ali stolpnic; tudi sicer so svobodna prostranstva travnikov in gozdov okoli doma neuslišana želja mnogih meščanov. A le dober stot kilometrov iz prestolnice, proti sončni Štajerski, se nam resnično odpre pravi mali paradiž. Zaradi omejitev gibanja med občinami lahko njegove sadove trenutno uživajo le okoličani iz Malečnika, kjer se je zadnja leta zapuščena kmetija v Vodolah prelevila v lepega laboda. Ob pomoči pridnih rok lastnikovin, ki sta si pred petimi leti zadala skorajda nemogoče, iz zanemarjene posesti, porasle z ruševjem in travinjem, ustvariti kraj, ki se ga niti prva svetopisemska človeka ne bi sramovala. Rodil se je Sončni raj, nedaleč od Bogdanove rojstne hiše, kjer se je roka novega lastnika kaj hitro poznala. Očistili so zapuščene travnike in njive ter posejali industrijsko konopljo, različno zelenjavo ter raznovrstna zelišča. Zakonca sta z zemljo in njenimi proizvodi stkala posebno vez. Na pomlajeni kmetiji sta, pripoveduje Bogdan, začela ustvarjati za vse generacije. Tako sta postavila učni čebelnjak, uredila permakulturni vrt, kot edini na oni strani Trojan imajo zipline, ki posnema čebelji let. Lani pa je iz njihovih fontan prvič priteklo vino. »Kmetija je zaživela in živi,« strumno de Bogdan, »a kaj ko njena resnična slika zaradi korone ni povsem realna.«V zadnjih za podjetnike turbulentnih mesecih niso stali križemrok. »Najbolj enostavno se nam je zdelo naše pridelke predelati v končne produkte. Med mletjem naših žit v moko se je porodila ideja, da bi za božič pričarali nasmehe na obraze vseh tako, da spečemo nekaj tisoč piškotov in jih podarimo. S tem pa del denarja zberemo za nakup igrač in drugih daril za otroke iz socialno ogroženih družin,« besedo smuka Bogdan, ki je stopil v stik z Zvezo prijateljev mladine Slovenije. Ne bodo pa ob darilih zažarele le otroške oči, tudi kupec njihovih paketkov bo presenečen, saj ga v zavitku poleg bona za vožnjo po jekleni žici in piškotkačakajo še konopljin čaj ali CBD-kapljice, ki jih sami izdelujejo. »Do konca decembra želimo podariti 10.000 brezplačnih darilnih bonov za polet v gozd,« je poln upanja Bogdan. »Kaj želimo doseči s tem projektom?« se še vpraša štajerski dobrotnik. »Omogočiti, da vsak dobi darilo, obenem pa je še dobrodelen.« Skupna vrednost daril, ki jih nameravajo razdeliti, bo kar sto tisoč evrov!« Do zdaj so jih že okoli 1000, zamudniki pa bodo bone lahko naročili vse do 20. decembra. Na podoben način so za veliko noč že pošiljali pirhe.»Nisem te vrste kmet, da bi stal in jamral. Šli smo v akcijo,« odločno pridene, »najti moramo moč, tudi v kmetijstvu se kaj najde, ni čas za stanje na mestu, ker sicer propadamo.« Z veliko odrekanja premagujejo ovire in snujejo drzne načrte. Z obogatenimi vsebinami želijo nadgraditi šolski turizem. Otroke že zdaj učijo, kako se pridela zelenjava in speče kruh, v prihodnje jih želijo podučiti, kako si pripraviti celoten obrok. »Obujamo zelo stare običaje, kot je mletje žit na roke. Preteklost smo združili s sedanjostjo v moderen muzej. Na kmetiji se najde za vsako generacijo nekaj, vsi lahko kaj počnejo,« Bogdan zaobjame zamisel dobrodelnega Sončnega raja.