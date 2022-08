Čebelarji z novo kraljico (FOTO)

Na 60. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu Agra v Gornji Radgoni je potekal tudi dan čebelarjev. Dogajanje se je začelo že zjutraj s strokovnim predavanjem podpredsednika Čebelarske zveze Avstrije inž. Josefa Niklasa. Sledilo je prvo srečanje praporščakov čebelarskih društev in območnih čebelarskih zvez na sejmu Agra.

Predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč je izpostavil pomembno vlogo praporščakov, ki »s svojo navzočnostjo predstavljajo povezanost, moč in veljavo slovenskih čebelark in čebelarjev, so tako rekoč duša in srce slovenskega čebelarstva«.

Noč je nato državne organe pozval,naj preidejo od besed k dejanjem: »Že nekaj časa poslušamo, kako bo država pomagala kmetijskim gospodarstvom, nič pa nismo slišali o pomoči čebelarjem. Upam in verjamem, da bo država, tako kot v preteklem obdobju, na takšen način kot preostalim kmetom pomagala tudi čebelarjem, ki predstavljajo pomemben del kmetijskega sektorja. Treba je preiti od besed k dejanjem, saj se tudi čebelarji soočajo s podražitvami energentov, čebelarske opreme in hrane za čebele. Nujna je sistemska ureditev pomoči čebelarjem v obliki nadomestila za opraševalni servis čebel – 10 evrov za vsako čebeljo družino, ki je vpisana v Centralni register čebelnjakov. Obstaja pa tudi možnost obiska Ljubljane s čebelarskimi prapori, če bi ostalo samo pri besedah.«

Na dogodku so še podelili priznanja 21. ocenjevanja medu, na katerem je sodelovalo 145 čebelarjev z 221 vzorci. Šampion kakovosti je postal akacijev med Čebelarstva Klemenčič iz Škofje Loke, najboljši cvetlični med je po ocenah komisije pripadel Društvu čebelarjev Blagovna, najboljši gozdni med Čebelarstvu Ferenčak, najboljši lipov medin najboljši kostanjev. Za konec je sledila predaja krone. Dozdajšnja slovenska medena kraljica, ki je iz Selišč v občini Sveti Jurij ob Ščavnici kraljevala med letoma 2018 in 2022, je krono predala nasledniciiz Notranjih Goric v občini Brezovica.