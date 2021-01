Čebelarji na Unescov seznam!

V Čebelarstvu Koželj v Šmarju - Sapu imajo izjemen muzej. Foto: Primož Hieng

Čeh dr. Filip Terč velja za začetnika moderne apiterapije. Foto: arhiv Eman Pertl

Kmalu bo odprtje Hiše kranjske čebele v Višnji Gori.

V pripravi je projekt najsodobnejšega apiterapevtskega centra.

Slovenski čebelarji so decembra lani izpeljali prvi virtualni posvet ob dnevu čebelarskega turizma. »To je odlična priložnost za spoznavanje dobrih praks čebelarskega turizma in možnosti, ki nam jih ponuja tovrstna dejavnost,« so sporočili.V uvodnem nagovoru je, predsednik Čebelarske zveze Slovenije (ČZS), poudaril skorajšnje priznanje nacionalne poklicne kvalifikacije apiterapevt, kar daje dobro podlago za razvoj čebelarskega turizma. »V pripravi je projekt najsodobnejšega apiterapevtskega centra dr.v Mariboru,« je dodal Noč. »V drugi polovici leta 2021 se pripravlja odprtje Hiše kranjske čebele v Višnji Gori. Njen pomembni del bodo obsegali muzej, doživetja, hostel, TIC in gostinska ponudba. Sledimo še enemu cilju: da se slovensko čebelarstvo v letu 2021 vpiše na Unescov seznam.«Posebna gosta sta bila dr., minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ter, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo. Podgoršek meni, da bi morali koronarazmere izkoristiti za razmislek o razvojnih vsebinah na kmetijskih gospodarstvih, kot so možnosti vključevanja v lokalne akcijske skupine in leader projekte. Priložnost vidi v individualnem doživljajskem turizmu, kamor spada tudi čebelarski turizem kot način preživljanja prostega časa na podeželju. Počivalšek pa je poudaril, da je treba dati čebelarskemu turizmu večji zagon, saj je ena od tržnih niš in ima vodilno vlogo, ki jo mora tudi ohraniti.Kranjska sivka je pomembna ambasadorka slovenskega turizma, meni, direktorica Razvojne agencije Zgornje Gorenjske: »Vidim močno sinergijo med turizmom in čebelarstvom. Kranjska čebela je sinonim za vse, kar predstavlja Slovenija v svetu – zelena, aktivna in zdrava, v poslovnem svetu pa tudi kreativna in pametna. Izpostavila bi nekaj pomembnih dogodkov, na katerih je kranjska sivka kot ambasadorka Slovenije svoje delo zelo dobro opravila: New York, London, Tokio.«, predstavnica Slovenske turistične organizacije (STO), je povedala, da že nekaj časa intenzivno oglašujejo čebelarski turizem: »To se je še okrepilo po letu 2018, ko smo prvič zaznamovali svetovni dan čebel. Naj predstavim aktivnosti, povezane s promocijo čebelarstva: izpostavljenost čebelarstva na portalu STO, promocijski materiali, promocija čebelarstva na dogodkih v tujini, oglaševanje čebelarstva prek družabnih omrežij, predstavitve čebelarstva na sejmih, organizacija čebelarskih študijskih tur za tuje agente in medije, splošne poslovne predstavitve STO, publikacija Follow the Bees, vključevanje čebeljih pridelkov v promocijske izdelke in podobno.«Kako bodo vključili čebelarski turizem in preostale lokalne posebnosti v Api Unique experience v Sveti Trojici v Slovenskih goricah, je predstavila, direktorica Zavoda za turizem Sveta Trojica. Zgodbo o medu, jurki in kibel flajšu (meso iz zaseke, op. p.) kot lokalnih posebnostih bodo povezali in predstavili obiskovalcem kot nov turistični produkt., poslovni svetovalec iz podjetja Uspešen podjetnik, je predstavil, kako lahko slovenski čebelarji in ponudniki čebelarskega turizma izkoristijo krizo: »Spremembe (koronavirus) so lahko dobra tržna priložnost za tiste, ki prodajajo. Pomembno je, da vemo, kaj kupci iščejo in potrebujejo. Najti moramo odgovore na vprašanja: kaj kupce zanima, kakšne cilje imajo, kaj jih skrbi in čemu se želijo izogniti po koronasituaciji. Ponudniki čebelarskega turizma naj zagotavljajo in poudarjajo varnost in varne okoliščine pa tudi butičnost ponudbe in priložnost preživljanja prostega časa na slovenskem podeželju.«