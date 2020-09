Čebelarji hodili za otroke

Na Čebelarski zvezi Slovenije (ČZS) so v sodelovanju s pediatrično kliniko, kliničnim oddelkom za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove ter Društvom za pomoč otrokom s presnovnimi motnjami izpeljali vseslovenski dobrodelni pohod in prireditev, s katero so pomagali sladkorčkom – otrokom s sladkorno boleznijo. Potekal je pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. Že v zgodnjih jutranjih urah so se prvi odpravili na pot v Čebelarski center Slovenije na Brdo pri Lukovici, kjer je popoldne potekal zaključni dobrodelni dogodek s sprejemom pohodnikov. Dobrodelni pohod je potekal po ...