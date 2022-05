Čebela priletela iz Dubaja v Dolenjske Toplice (FOTO)

Že leta 1906 so v Dolenjskih Toplicah na pobudo učitelja Martina Matka organizirali prvo čebelarsko podružnico na Dolenjskem. V šestdesetih letih prejšnjega stoletja so se jim priključili še tisti iz Straže in leta 1988 so se preimenovali v Čebelarsko društvo Straža-Dolenjske Toplice. »Danes premoremo 73 članov,« ponosno pove Anton Andrejčič, predsednik društva, ki bo jutri v sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije (ČZS) ter občinama Dolenjske Toplice in Straža organiziralo 19. čebelarski praznik, tudi v počastitev današnjega, 5. svetovnega dneva čebel.

V imenu ČZS je praznik predstavila Barbara Dimc.

Slednjega je Organizacija združenih narodov na predlog Slovenije razglasila 20. decembra 2017 z namenom ozaveščanja svetovne javnosti o pomenu čebel in preostalih opraševalcev za človeštvo. In seveda se z njim tradicionalno spominjajo rojstnega dne prvega učitelja modernega čebelarstva na svetu Antona Janše, rojenega leta 1734 v Breznici na Gorenjskem.

Župana zagotovila lepo vreme

»Ta dogodek bi morali gostiti že leta 2020, a je korona naredila svoje,« pojasnjuje Andrejčič. Lani so vseslovensko srečanje džentelmensko odstopili Lovrencu na Pohorju, kjer so slavili 110-letnico čebelarske tradicije. »Ko sem bil izvoljen, a mandata župana še nisem prevzel, me je poklicala naša sokrajanka Tanja Strniša (danes veleposlanica na Češkem, pred tem državna sekretarka na kmetijskem ministrstvu, op. a.), ali obstaja možnost, da bi gostili vseslovensko srečanje čebelarjev prav v Dolenjskih Toplicah. Vabilo sem razumel kot priznanje našemu društvu čebelarjev. Bil sem vesel in lotili smo se dela,« dodaja župan Franc Vovk.

Postaja v najvišje ležeči slovenski vasi FOTO: Špela Ankele

»Moja naloga in naloga župana Straže Dušana Krštinca je bila, da zagotoviva lepo vreme za soboto,« se je še namuznil, Krštinec pa je pripomnil, da sta poskrbela tudi za nekaj finančnih sredstev. »Zavedamo se, koliko truda in prostovoljnih ur, sestankov in dogovorov je bilo potrebnih za pripravo tega dogodka,« je dejala Barbara Dimc iz ČZS.

Praznika se bodo poleg članov čebelarskih društev udeležili še drugi domači in tuji gostje, med njimi Argentinec Lucas Aleandro Garibaldi, prejemnik najvišje državne nagrade zlata čebela, ki je bila prvič podeljena lani v Hiši kranjske čebele v Višnji Gori.

Kulturni program se bo začel s prihodom praporščakov čebelarskih društev, nastopili bodo Veteranska godba Straža, ki bo premierno zaigrala Slakovo skladbo Čebelar v priredbi Toneta Kralja, Pevsko-inštrumentalna skupina Glasbene šole Lipičnik in Glasbene šole Trebnje ter Miha Pavlin. Podelili bodo tudi priznanja vzrejevalcem matic, Andrejčič pa bo prehodni prapor predal Gorazdu Gradišniku, predsedniku Čebelarskega društva Henrik Peternel Celje, ki bo organiziralo naslednje, 20. srečanje čebelarjev.

Čebelar Marko Gasser FOTO: Špela Ankele

Obiskovalci si bodo lahko ogledali tržnico lokalnih ponudnikov, razstavo slik čebelarskih panjev z vsega sveta, 3D-kranjico – čebelo velikanko, ki je vzbujala pozornost na Expu v Dubaju, Muzej Kočevarjev staroselcev, Bazo 20 in čebelarski dom v Podstenicah. Beseda pa bo stekla tudi o letošnji letini, ki bo, če se po jutru dan pozna, po dveh katastrofalno slabih letih spet boljša.

Na stojalu zaradi medvedov

V Dolenjskih Toplicah bo zagotovo tudi gorenjski čebelar Marko Gasser iz Zgornjih Danj, te ležijo na 1099 nadmorskih metrih in veljajo za najvišjo slovensko vas, s šestimi prebivalci pa spadajo tudi med najmanjše. A tam nastajajo nove, zanimive zgodbe in ena od njih je tesno povezana s čebelami.

Na enem od travnikov pod staro češnjo tako stoji nova opazovalna postaja za napoved medenja. Postavili so jo v sodelovanju s ČZS, pojasni njen skrbnik Gasser. V postaji je nameščen panj, zraven sta čebelarska tehtnica in meteorološka postaja, ki spremlja osvetljenost, količino padavin, vlago, tlak, moč in smer vetra ter temperaturo zraka. Vse podatke avtomatično pošiljajo čebelarju. In zakaj je opazovalni čebelnjak postavljen na visoke železne noge, saj na strmo pobočje pogleduje z nekajmetrske višine?

1200 1200 čebelarjev pričakujejo jutri.

»Zaradi medvedov. Ravno te dni je eden v bližini razdejal čebelnjak,« pove Gasser, ki se je s čebelarstvom začel ukvarjati pred kakimi petnajstimi leti. Danes ima tri: stacionarnega v bližini domačije in dva mobilna, v katerih je po deset panjev. Eden od pomičnih čebelnjakov je trenutno na paši v Brdih. »Akacija,« kratko razloži sogovornik. Nato naniza medovite rastline, ki si bodo ob njegovi domačiji, to je v krajih pod Ratitovcem, sledile v prihodnjih tednih: »Regratu in divji češnji bodo sledili javor, lipa, smreka ...«

Zakaj je merilna postaja, kakršnih je v Sloveniji prek sto, pomembna? »S kontrolno postajo medenja in spremljanjem lahko že zelo zgodaj podamo napovedi za prihodnje leto. Letošnja je obetavna,« Gasser potrdi dobre novice iz Dolenjskih Toplic.

Takšni in podobni čebelnjaki so po vsem svetu, izdelal jih je priznani čebelar iz Dolenjskih Toplic Franc Kapš.