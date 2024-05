Če želite živeti v »vrtni lopi«, se je pojavila izvrstna priložnost - najemnina je »samo« 400 evrov

Najemodajalec v Dobrunjah želi oddati 17 kvadratnih metrov veliko »garsonjero«, ki bi jo od zunaj lahko primerjali z »vrtno lopo«, in sicer za 400 evrov na mesec. Ali ta cena vključuje tudi stroške, niso napisali, poroča 24ur.

»Prizidek« so zgradili lansko leto, ponaša se z lastnim vhodom in celo parkiriščem. »V zgradbi so še druga stanovanja in skladišče,« je zapisano v oglasu.

FOTO: Zajem Zaslona Nepremicnine.net

FOTO: Zajem Zaslona Nepremicnine.net

V Dravljah za enako ceno, brez vključenih stroškov, iščejo najemnika 15 kvadratnih metrov velike garsonjere, adaptirane letos. »Oddamo na novo opremljeno stanovanje le nekaj metrov stran od BUS postaje. Super lokacija, miren okoliš. V objektu prevladujejo družine,« se bere oglas.

S stroški ali brez?

400 evrov pa ni končen znesek, ki ga bo moral plačevati najemnik, saj stroški tu niso všteti. Ti nanesejo vsaj še dodatnih 60 evrov poleti 120 pozimi. To stanovanje ima vgradni hladilnik, TV, inverter klimo, domofon, indukcijsko steklokeramično ploščo, nov posteljni okvir in vzmetnico.

»Je pritlično in lahko dostopno z veliko dnevne svetlobe. Primerno za eno osebo ali pogojno za par. Najraje oddamo umirjeni, urejeni in pošteni osebi,« je še zapisano v oglasu.

15 kvadratov velika garsonjera v Dravljah. FOTO: Zajem Zaslona Nepremicnine.net

FOTO: Zajem Zaslona Nepremicnine.net

Na ministrstvu za solidarno prihodnost so marca pojasnili, da so v vmesni fazi priprave sprememb stanovanjskega zakona. Radi bi naslovili težave na najemnem trgu in okrepili delovanje sistema neprofitnih najemnih stanovanj, piše 24ur.

Na področju najema predvidevajo okrepitev preglednosti trga z registrom najemnih pogodb, prav tako želijo okrepiti varnost najemnih razmerij s podaljševanjem njihove dolžine in spodbuditi možnost hitrejšega reševanja sporov.

Omejitve cen za zdaj še ne bodo predlagali, se pa pripravlja zakon za ureditev kratkoročnega oddajanja stanovanj prek platform, kot sta Booking in Airbnb.