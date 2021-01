Če vidite ta znak, nemudoma pokličite policijo (FOTO)

Bodite pozorni na ta znak. FOTO: Policija.si

Slovenska policija je razkrila skriti znak, ki utegne rešiti marsikatero nasilje in celo življenje. Gre za potezo, s katero lahko žrtev nasilja nekomu nakaže, kaj se ji dogaja, ne da bi pri tem morala uporabiti besede.»Z uporabo tega mednarodnega znaka lahko žrtev brez uporabe besed pokaže, da je v situaciji, kjer je izpostavljena nasilju ali grožnjam in potrebuje nekoga, ki bi zanjo poklical pomoč,« so pojasnili policisti. Ta gib roke je alternativa klicu na pomoč in pomeni signal za policijo, družinske člane, prijatelje, da oseba na drugi strani potrebuje pomoč.Kaj storimo, ko nam oseba pokaže ta znak? Osebi umirjeno in predvsem neverbalno (ne pišite sporočil, ne govorite o tem, nadaljujte z nevtralno temo in ne spreminjajte tona glasu) pokažite, da ste znak razumeli in pokličite pomoč na številko 113.