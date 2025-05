Če ustreznega odziva ne bo, napovedujejo nov referendum

Več kot 20 sindikatov in civilnodružbenih organizacij je poslanske skupine in vse poslance danes pozvalo, naj z dopolnili posežejo v predlagane spremembe pokojninske zakonodaje, ki so po njihovi oceni škodljive tako za delavce kot upokojence. Če ustreznega odziva ne bo, napovedujejo zbiranje podpisov za referendum.

Izjava je potekala na Trgu republike nasproti poslopja DZ

V današnji izjavi, ki je potekala na Trgu republike nasproti poslopja DZ, so kot tri ključne spremembe, ki jim nasprotujejo, navedli podaljševanje referenčnega obdobja za izračun pokojnin s 24 najboljših let na 35 let, spreminjanje načina usklajevanja pokojnin, kjer bo v manjši meri upoštevana rast plač, ter dvig upokojitvene starosti s 60 na 62 let za tiste s 40 leti delovne dobe in s 65 na 67 let za tiste, ki še niso dosegli polne delovne dobe.

Te spremembe je treba črtati, je poudaril predsednik Sindikata kulture in narave Slovenije - Glosa Mitja Šuštar. Podaljšanje referenčnega obdobja za izračun pokojninske osnove pomeni nižje pokojnine bodočih upokojencev, še posebej bodo prizadeti tisti, ki so bili dlje časa v prekarnih delovnih razmerjih. Zaradi višanja upokojitvene starosti pa bo marsikateri delavec do izpolnitve pogojev za upokojitev moral delati več, je pojasnil.

Novo formulo usklajevanja pokojnin je označil za izrazito protidelavsko, "saj so plače v zadnjih 25 letih rasle v povprečju 1,5-krat hitreje kot cene življenjskih stroškov". Kot je dejal, to pomeni, da bo upokojenec ob upokojitvi prejemal 70 odstotkov plače, po 20 letih pa le še 53 odstotkov plače. Ta ukrep bo prizadel tudi obstoječe upokojence, je opozoril.

Švarc kritičen do predlaganih sprememb

Po besedah generalnega sekretarja Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije Davida Švarca jasen odziv poslancev pričakujejo do 30. maja. Če jim ne bodo prisluhnili, bodo sprožili postopke za referendum. Ne dvomijo, da bi bil takšen referendum ustavno dopusten, kot tudi ne, da bo rezultat na samem referendumu v korist delavk in delavcev.

Morebitne manipulacije in podtikanja, češ da skušajo s pobudo škodovati ali koristiti kakšni politični opciji, bodo po Šuštarjevih besedah razumeli zgolj kot potrditev sumov, da se želijo odločevalci pogovarjati o vsem drugem, samo o dejanski vsebini pokojninske reforme ne. A ta bo še kako vplivala na življenja vseh sedanjih in bodočih generacij.

»Vzdržnost pokojninskega sistema naj bi gradili izključno na plečih delavk in delavcev, upokojenk in upokojencev in popolnoma mimo kapitala, ki dejansko v tem trenutku posluje z rekordnimi rezultati, kar je za nas nesprejemljivo,«je bil do predlaganih sprememb kritičen Švarc.

Predsednik Konfederacije sindikatov 90 Slovenije Damjan Volf je poudaril, da so vladi jasno povedali, kakšne ukrepe je treba narediti, namreč izenačiti prispevno stopnjo za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za delavce in delodajalce. "Ohranitev nepravične delitve prispevkov med delavci in delodajalci je ogromna zamujena priložnost za povečanje prispevkov v pokojninsko blagajno in za pravičnejšo delitev odgovornosti," je ocenila tudi Hana Radilovič iz Delavske svetovalnice.

Delavska koalicija, kot so jo poimenovali, po Švarčevih navedbah trenutno združuje 25 organizacij, poleg omenjenih so med njimi tudi sindikat delavcev gostinstva in turizma, sindikat delavcev rudarstva in energetike, sindikat državnih organov, Gibanje za dostojno delo in socialno družbo, Mirovni inštitut, iniciativa Glas ljudstva, Študentsko društvo Iskra in Sindikat Mladi plus.