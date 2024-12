Če ste kupili ta jajca, jih nikar ne zaužijte!

Zaradi prisotnosti salmonele je Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin odpoklicala jajca v več različnih pakiranjih. Prodajala so se v različnih trgovinah na območjih Celja, Velenja in Zasavja.

Prisotnost salmonele so potrdili v pakiranjih po 10 in 30 jajc, in sicer v več različnih lotih. Nevarni so lot 244, ki ima rok uporabnosti do 20. decembra, lot 245, ki ima rok uporabnosti do 23. decembra, in lot 247 z rokom uporabnosti do 27. decembra.

O mikrobiološkem tveganju je upravo opozoril dobavitelj, Kmetijska zadruga Laško.

Potrošnikom, ki so jajca kupili, uprava svetuje, naj jih ne zaužijejo, ampak naj jih vrnejo na mesto nakupa. Po navedbah Zveze potrošnikov Slovenije mora trgovec potrošniku v tem primeru vrniti kupnino.

Dokler trajajo težave, ostanite doma

Bakterije iz rodu salmonel lahko povzročijo salmonelozo, črevesno nalezljivo bolezen. Inkubacijska doba, torej čas od okužbe do začetka bolezni, je od šest do 72 ur po zaužitju okuženega živila. Med znaki okužbe so driska, bolečine v trebuhu, lahko tudi bruhanje in povišana telesna temperatura. Driska je lahko vodena ali krvava s sluzjo.

Zdravljenje je simptomatsko, pri čemer je treba skrbeti predvsem za zadosten vnos tekočine, zelo pomembno pa je tudi, da bolniki ostanejo doma, dokler imajo prebavne težave.