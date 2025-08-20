ODPOKLIC

Če ste kupili ta izdelek, ga vrnite ali zavrzite!

V nekaterih serijah gela za prhanje je bila odkrita bakterija burkholderia cepacia.
Fotografija: Za ljudi brez zdravstvenih težav je uporaba v največji meri brez tveganja (fotografija je simbolična). FOTO: Guliver/Getty Images
Za ljudi brez zdravstvenih težav je uporaba v največji meri brez tveganja (fotografija je simbolična). FOTO: Guliver/Getty Images

B. K. P., STA
20.08.2025 ob 14:50
B. K. P., STA
20.08.2025 ob 14:50

Podjetje Kneipp je iz prodaje odpoklicalo izdelek Aroma-Pflegedusche Lebensfreude (200 ml), saj je bila v nekaterih serijah omenjenega gela za prhanje odkrita bakterija burkholderia cepacia. Za ljudi brez zdravstvenih težav je uporaba v največji meri brez tveganja, pri osebah z oslabljenim imunskim sistemom pa lahko pride do okužb.

Odpoklic velja izključno za serije 2506917, 2506918 in 2506919, ki jih prodaja trgovsko podjetje Müller v Sloveniji.

Podjetje Kneipp kupce prosi, da izdelek vrnejo v katero koli Müllerjevo prodajalno, kjer jim bodo povrnili stroške tudi brez predložitve ustreznega računa. Če to ni mogoče, pa naj ga zavržejo.

V primeru dodatnih vprašanj se lahko kupci obrnejo tudi na osebje v Müllerjevih poslovalnicah ali jih kontaktirajo preko info@mueller.si ali telefonske številke 01/51 39 300, so še sporočili iz Müllerja.

