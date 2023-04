Če se odpravljate proti Primorski, preverite, kje so zastoji

Na primorski avtocesti je oviran promet pri Brezovici proti Kopru. Na ljubljanski zahodni obvoznici sta pri Brdu zaprta vozni in počasni pas proti Primorski, promet poteka po prehitevalnem pasu, poroča prometno-informacijski center.

Proti Primorski se iz Ljubljane pot podaljša za 50 minut, iz smeri Gorenjske od Broda do Brda proti Brezovici pa je zamuda od 20 do 30 minut, občasno se zapira predor Šentvid.

Omejitev tovornega prometa

Omejitev prometa za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 t v naslednjih dneh:

danes, 27. aprila 2023, med 8. in 22. uro;

v nedeljo, 30. aprila 2023, med 8. in 22. uro;

v ponedeljek, 1. maja 2023, med 8. in 22. uro;

v torek, 2. maja 2023, med 8. in 22. uro.

Na območju ljubljanske obvoznice in na primorski avtocesti je močno zgoščen promet. Na navedenih cestah je prišlo tudi do nekaj manjših prometnih nesreč, ki se dodatno upočasnjujejo promet. Policisti vsem voznikom svetujejo, da naj bodo skoncentrirani na vožnjo, naj upoštevajo varnostno razdaljo in prilagodijo hitrost vožnje stanju na cesti. V primeru zastoja naj ustvarijo reševalni pas za intervencijska vozila.