Če se odpravljate na pot, preverite kolone in ne pozabite na vodo

Avtocesta proti predoru Karavanke. FOTO: Dars



Dolgo čakanje za vstop v Slovenijo

Dolge čakalne dobe na mejnih prehodih v Sloveniji. FOTO: Čakalne Dobe

Drugi avgustovski vikend je tradicionalno močno obremenjen na cestah, podobno se pričakuje tudi za prihodnji vikend. Kolone so tako proti Hrvaški kot iz Hrvaške ter proti Avstriji in iz Avstrije.Od jutranjih ur prometnoinformacijski center poroča o večkilometrski koloni na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke. Močno je povečan promet tudi v obratni smeri proti Hrvaški. Na odseku Lipce sta zaprta izvoz in uvoz: na izvozu z avtoceste spuščajo domačine. »Do 20. avgusta 2021 bodo na različnih odsekih gorenjske avtoceste A2 med Vodicami in Lipcami potekala vzdrževalna dela (košnja trave, barvanje talnih označb), zaradi česar bo promet na območju del potekal po enem pasu. Zaradi gradbenih del (miniranje) bodo v predoru Karavanke občasno vzpostavljene kratkotrajne (15- do 20-minutne) zapore v obe smeri vožnje,« poroča Dars.Predvidoma od 10. avgusta 2021 do sredine oktobra 2021 bo na primorski avtocesti A1 potekala preureditev avtocestnega priključka Vrhnika. Predvidoma tri tedne bo zaprt uvoz na avtocesto proti Kopru, ves čas del pa bo zaprt izvoz z avtoceste iz smeri Kopra, obvoz bo čez priključek Logatec. Še naprej bosta omogočena uvoz na avtocesto proti Ljubljani in izvoz z nje iz smeri Ljubljane. Dela obsegajo gradnjo krožišča ob regionalni cesti skozi Vrhniko.Zastoj je v petkovem dopoldnevu tudi na štajerski avtocesti med Celjem vzhod in Dramljami proti Ljubljani.Povečuje se tudi promet na mejnih prehodih s Hrvaško, zato je treba na mejnih prehodih Gruškovje, Jelšane, Metlika za vstop v Hrvaško čakati pol ure, za izstop iz Hrvaške v Slovenijo pa se na Dragonji na primer čaka do dve uri, podobno na Sečovljah. V popoldanskih urah bo gneča verjetno še večja.Če se odpravljate na pot, preverite razmere na cestah in v tej vročini ne pozabite s sabo vzeti dovolj vode.