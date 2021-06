Če prihajate iz teh držav, ne potrebujete negativnega testa za vstop v Slovenijo

Za tujce, ki prihajajo iz države iz zelenega seznama, PCT-pogoj za hotel ...

Kar nekaj novih evropskih držav in regij je Slovenija uvrstila na zeleni seznam, iz katerih lahko v Slovenijo vstopite brez potrdila o cepljenju, negativnega testa ali potrdila o prebolevnosti. Doslej je bila osebam brez teh potrdil odrejena karantena, ki so jo lahko z negativnim testom prekinili šele po petih dneh, a za države uvrščene na zeleni seznam, to ne velja več.In katere države so vse na slovenskem zelenem seznamu? Hrvaški Jadran (Istra, Kvarner, Dalmacija), BiH, Črna gora, Srbija, Bolgarija, Albanija, Kosovo, Severna Makedonija, veliko regij v Grčiji, Romunija, Madžarska, Švica, Vatikan, večina italijanskih avstrijskih, španskih, francoskih in portugalskih regij, Ciper, Češka, Luksemburg, Nemčija, Poljska ...Ob vstopu v Slovenijo iz zelenega seznama morate ob vstopu predložiti dokaz, da ste pred vstopom najmanj pet dni neprekinjeno prebivali na območju, ki ni na rdečem ali temno rdečem seznamu. Oseba pa mora dokazilo predložiti le za obdobje od odhoda iz Slovenije do vrnitve vanjo, če je to obdobje krajše od pet dni. Katere države se uvrščajo na ta seznam, lahko preverite na tej povezavi . Če ustreznih dokazil ne boste predložili, se šteje, da prihajate z območja na rdečem oziroma temno rdečem seznamu.Če prihajate iz države, ki je na rdečem ali temno rdečem seznamu morate izpolnjevati enega od potrdil o cepljenju, prebolelosti ali negativnem hitrem ali PCR-testu oziroma ste med izjemami, da lahko vstopite v Slovenijo brez 10-dnevne karantene.Kljub temu da prebivalci denimo Srbije, BiH, Hrvaške, Nemčije, Poljske itd. ne potrebujejo negativnega testa pri vstopu v Slovenijo (z izjemo potrdila, da so bili pet dni na zelenem območju), pa morajo izpolnjevati PCT-pogoje (preboleli, cepljeni, testirani), če želijo biti v hotelu. Pravilo PCT je še vedno pogoj za vstop v notranjost gostinskih lokalov, v turističnih nastanitvah, na bazenih, pri sejemski in kongresni dejavnosti ter v igralnicah in igralnih salonih, ne velja pa za otroke do dopolnjenega 18. leta.