Če NSi danes podpre interpelacijo ministra Vizjaka, sledi tole

V hramu demokracije se danes zagovarja minister za okolje in prostor Andrej Vizjak. To je ta minister, ki se je po slišanem na zvočnih posnetkih o plačevanju davkov, kar naj bi bilo 'glupo', pogovarjal s tajkunom Bojanom Petanom. Minister je takoj zavrnil, da bi bil posnetek avtentičen in ga označil za zlepljenko, saj da je sestavljen iz več različnih posnetkov. Pa je kmalu za njim luč sveta ugledal še drugi posnetek. Na tem posnetku – za oba Vizjak trdi, da sta nastala nezakonito – je med drugim izjavil, da bodo že našli sodnika, ki mu bodo strli jajca. Minister Vizjak je avtentičnost tega posnetka potrdil in se tudi opravičil za izjavo o sodnikih, pri tem pa se od lastnih besed distanciral. Za izrečeno o sodnikih se je danes vnovič opravičil, vse očitke opozicije pa že pred interpelacijo zavrnil.

Današnja interpelacija bi uspela, če jo podpre 46 poslank in poslancev. Kako verjetno je, da bi opozicija manjkajoče glasove dobila iz vrst poslancev NSi? Njihova poslanka Iva Dimic je dejala: »Besede ministra Vizjaka, ki so bile nezakonito posnete v zasebnem pogovoru, so neprimerne in najmanj nedostojne za funkcijo, ki jo zaseda minister Andrej Vizjak. /.../ Današnji interpelaciji bi se lahko izognili, če bi minister Vizjak sam sprejel izredno težko odločitev in odstopil s položaja. /.../ V NSi cenimo vse dobro, kar je postoril minister Vizjak v tem kratkem mandatu. Po drugi strani pa smo bili v zadnjem času seznanjeni s preveč stvarmi, ki njegov ugled in funkcijo ministra krnijo. Zato ugotavljamo, da minister ne uživa več naše podpore.« Pa je to dovolj, da interpelacijo podprejo, ali se bodo pri glasovanju zgolj vzdržali, kot so se pri interpelaciji pravosodnega ministra Marjana Dikaučiča?

Če bi stranka NSi interpelacijo podprla, bi to zelo verjetno prineslo razpad koalicije. Vsaj tako je bilo nedavno razumeti predsednika vlade Janeza Janšo. V intervjuju na Radiu Ognjišče je povedal, da bi podpora interpelaciji pomenila kršitev koalicijske pogodbe in da stranka s tem tudi izstopa iz koalicije (več o Janez Janša brutalno iskreno o svojih ministrih in razpadu koalicije).

Na končni razplet bomo morali še malce počakati. Interpelacija se je začela ob 10. uri, razpravljavci pa imajo na voljo dolgih 16 ur in 15 minut.