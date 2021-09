Če ni vse v redu, potem še nismo na koncu

Opozorila so in velja jih jemati skrajno resno, da s tolikšno hitrostjo, kot Slovenija drvi proti vrhu četrtega vala epidemije – na Inštitutu Jožef Stefan predvidevajo, da se bo država čez kakšen teden na zemljevidu Evropskega centra za nalezljive bolezni obarvala temno rdeče –, se razraščata tudi nestrpnost in sovražnost.Preberite več na Onaplus.si