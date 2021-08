Če na počitnicah zbolite za covidom-19

Načrtujte pravočasno

Kam vas vleče letošnje poletje? Če stavite na drugo polovico poletja in na avgustovsko razpoloženje na turističnih destinacijah, potem bodo naslednji nasveti dobrodošli.Če spadate med tiste, ki se za počitnice radi odločajo intuitivno in v zadnji minuti, je letos vendarle bolj smiselno, da ste malo bolj preudarni. Skrbno načrtovanje počitnic je prav zaradi spreminjajočih se razmer po svetu ključnega pomena. Vaši načrti se lahko čez noč postavijo na glavo – od odpovedi potovanj, nepričakovanih karanten do podaljšanja bivanja v tuji deželi. Vse to je seveda povezano z dodatnimi stroški in tudi nepotrebno slabo voljo in negotovostjo.Naročnik oglasne vsebine je Zavarovalnica Triglav