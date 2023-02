Če jih Golob ni slišal do zdaj, jih bo v četrtek, ko pridejo pred vlado

Poklicni gasilci se bodo v četrtek zbrali na protestnem shodu pred poslopjem vlade, je dokončno potrdilo predsedstvo sindikata poklicnega gasilstva. Ugotavljajo, da vladna stran njihovim zahtevam po uvrstitvi gasilcev v višje plačne razrede ni prisluhnila, vladna izhodišča za reformo v javnem sektorju pa so njihovo nezadovoljstvo še okrepila.

FOTO: Črt Piksi

Sindikat je sredi januarja na vlado naslovil zahtevo, da se poklicnim gasilcem plače dvignejo za osem plačnih razredov. A ugotavljajo, da na vladni strani za to ni posluha. Izhodišča za prenovo plačnega sistema v javnem sektorju, ki jih je ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik v sredo predstavila reprezentativnim sindikatom, pa jih od namere, da nezadovoljstvo izrazijo na protestnem shodu, niso odvrnila, ampak ravno nasprotno.

Nad novo plačno lestvico niso navdušeni

Generalni sekretar sindikata David Švarc je pojasnil, da pozdravljajo napoved, da v javnem sektorju ne bi bilo več delovnih mest, ki bi bila uvrščena nižje od minimalne plače. A so obenem nad novo plačno lestvico, ki naj bi jo po vladnih načrtih uveljavili s 1. januarjem 2024, niso navdušeni.

V Sloveniji je poklicnih gasilcev dobrih 1000, v 14 javnih poklicnih gasilskih enotah dobrih 800.

Kot je pojasnil, bi namreč delovna mesta, ki so na obstoječi plačni lestvici uvrščena od 12. do 23. plačnega razreda, po novem uvrstili v prvih pet plačnih razredov. Delovno mesto poklicnega gasilca, ki je sedaj v 24. plačnem razredu, pa bi tako sodilo v šesti od skupno 67. plačnih razredov. To pa bi pomenilo, da bi bilo delovno mesto gasilca, ki je sedaj v vrhu prve tretjine plačne lestvice, po novem v spodnji desetini, je opozoril Švarc.

Po njegovih besedah je zanje nesprejemljiv tudi predlog za zamrznitev napredovanj in delovne uspešnosti do sredine leta 2026. Vladni argumenti o avtomatizmu pri napredovanjih jih ne prepričajo, saj opozarjajo, da je napredovanje odvisno od letnih ocen, ki jih gasilec dobi od predstojnika.

Stavke carinikov zaenkrat ne bo Sindikat carinikov Slovenije je zamrznil za ponedeljek napovedani začetek stavke zaposlenih na Finančni upravi RS (Furs). Kot je za pojasnil predsednik sindikata Dušan Pečnik, so stavko zamrznili najmanj do 22. aprila, saj želijo počakati na rezultat pogajanj o plačni reformi javnega sektorja. Njihove zahteve sicer ostajajo nespremenjene.

Švarc ugotavlja, da pa namerava vlada dejansko uvesti avtomatska napredovanja brez letnih ocen, kar sicer zanje ne bi bilo sporno, če bi obveljali sedanji kriteriji, ko lahko zaposleni napreduje vsake tri leta, in bi med plačnimi razredi ohranili razmerje približno štirih odstotkov. A bi se to razmerje po predlogu skrčilo na tri odstotke. Če ima zaposleni v sedanjem sistemu možnost, da skozi kariero napreduje za deset plačnih razredov, kar skupaj pomeni 40 odstotkov, bi po novem to dejansko bilo le še 30 odstotkov, če sploh, je ugotavljal.

Še posebej pa je po njegovih besedah zanje sporen vladni predlog v delu, ko gre za odpravo plačnih nesorazmerij. Po Švarčevih navedbah je ta predvidena v obdobju od 1. januarja 2024 do 30. junija 2026, kar, kot je dodal, pomeni, da naj bi gasilci do leta 2026 čakali na odpravo plačnih nesorazmerij, napredovanja pa bi bila zamrznjena.

Švarc je poudaril, da pričakujejo, da se gasilce uvrsti v primerne plačne razrede, da se odpravijo plačna nesorazmerja in se jih enako obravnava kot nekatere druge skupine. A ker na vladni strani doslej niso naleteli na posluh, se bodo poklicni gasilci iz vseh poklicnih gasilskih enot v četrtek ob 11. uri zbrali na Trgu republike. Od tam bodo skupaj odšli na Gregorčičevo pred poslopje vlade, kjer bo po Švarčevih napovedih vsak od njih dobil priložnost, da izrazi svoje nezadovoljstvo in tako tudi na "osebni ravni" izrazi svoja pričakovanja in zahteve.