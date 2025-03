Če je res, kar trdi Trump, ne bo dobro za nikogar! Imamo odziv glavnega ekonomista pri GZS

Ameriški predsednik Donald Trump je v nedeljo dejal, da bodo vzajemne carine, ki jih bo objavil ta teden, vključevale vse države, ne le manjšo skupino 10 do 15 držav, s katerimi imajo ZDA največja trgovinska neravnovesja. Trump je tako dejal, da bo uvedel vrsto vzajemnih carin proti državam, ki zaračunavajo carine na uvoz ameriških izdelkov, in obljubil, da bo izenačil carine teh držav.

»Sreda bo poseben dan!«

Trump je obljubil, da bo predstavil celovit načrt za uvedbo carin v sredo. Pravi, da bo to »poseben« dan, in ga poimenoval »dan osvoboditve«. Pred tem je ameriški predsednik že uvedel carine na aluminij, jeklo in avtomobile, zvišal pa je tudi carine na uvoz vsega blaga iz Kitajske.

Ameriški predsednik je dejal, da bodo vzajemne carine, ki jih bo objavil ta teden, vključevale vse države. FOTO: Kevin Lamarque Reuters

Donald Trump vidi carine kot način za zaščito domačega gospodarstva pred nepošteno svetovno konkurenco in kot pogajalsko sredstvo za boljše pogoje za ZDA.

Ob tem skrbi zaradi trgovinske vojne vse bolj vplivajo na finančne in blagovne trge ter vzbujajo strah pred recesijo v ZDA. V zadnjih tednih so tako tečaji delnic na Wall Streetu in drugih večjih svetovnih borzah močno padli zaradi negotovosti glede teh carin in strahu pred stopnjevanjem trgovinske vojne, saj so številne države, vključno s Kitajsko, Kanado in Evropsko unijo, napovedale protiukrepe.

Februarja je Trump podpisal memorandum, v katerem je ameriškim uradnikom naročil, naj analizirajo trgovinske odnose z vsemi državami in sestavijo seznam prilagojenih protiukrepov. Prejšnji teden je sicer omenil, da bi morda omilil svoje načrte, morda v nekaterih primerih naredil izjeme ali uvedel nižje carine, kot jih te države zaračunavajo za uvoz iz ZDA.

Glavni ekonomist GZS: Morebitne spremembe carin slovenska podjetja ne bodo občutila 2-3 mesece

Ob Trumpovi napovedi smo se obrnili na Gospodarsko zbornico Slovenijo. Tako je glavni ekonomist GZS Bojan Ivanc za Slovenske novice povedal: »Slovenska podjetja so pospešila izvoz izdelkov, v kolikor je bilo mogoče najeti skladiščne prostore v ZDA in je blago nepokvarljive narave. Takšna je glavnina izvoza proizvodov. Posledično carin v povprečju ne bodo občutili 2-3 mesece po moji oceni. Pomembno je, da podjetja spremljajo uradno sprejete sklepe z dnem uveljavitve, ker so prve napovedi predsednika Trumpa o uvedbi višjih carin nekoliko manj zanesljive. Drugih strateških potez (selitev proizvodnje v ZDA ali iskanje posrednikov) v tem trenutku ni smiselno početi.«