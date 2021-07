Če hruška pade, jo vedno nekdo pobere

Zlati prostovoljci

V času koronavirusa so potrebe po socialni pomoči zrasle v nebo.

»Otroci so bili veseli, kar precej se jih je ustavilo na naših delavnicah,« nam je v okviru prireditve Mlado jurjevanje 2021 povedala, strokovna vodja Hiše sadeži družbe Črnomelj. Tale hiša je zelo pomembna, ki pa s sadjem nima tako veliko, kot bi se zdelo na prvi pogled. Simbol Hiše sadeži družbe je hruška. Z razlogom. »Spadamo pod okrilje Slovenske filantropije. Hruška pa zato, ker pomagamo ljudem, ki so na socialnem robu. Saj veste, kako je s hruškami: če pade, jo vedno nekdo pobere. Smo medgeneracijski center, ki od leta 2014 deluje v prostorih Obrtnega doma Črnomelj. Izvajamo različne preventivne programe in aktivnosti na področju medgeneracijskega in medkulturnega povezovanja in sodelovanja – udeležite se lahko delavnic s področja aktivnega in zdravega staranja, šahovske, slikarske, kuharske in delavnice ročnih spretnosti. Ponujamo tudi učno pomoč in počitniške tabore za otroke,« pove, strokovna vodja organizacije.»Ne bi šlo brez krasnih prostovoljcev, ki jih imamo v Črnomlju več kot 50! Oni so naše zlato, nič jim ni težko,« nadaljuje naša sogovornica. »Prostovoljke in prostovoljci zelo radi pridejo, nekateri so brez službe, drugi so upokojenci, ki jim je ostalo še dovolj moči, da pomagajo. Dela ne zmanjka, delimo tudi viške hrane, ki nam jih odstopata trgovini Spar in Hofer. Predvsem delimo kruh. Opcij je več: kruh lahko socialno ogroženi prevzamejo sami ali pa jim ga razvozimo, tudi patronažne sestre ali punce izvajajo pomoč na domu. Vse delamo in naredimo, da pomagamo,« dodaja Marica, ki je vesela, ker so v prvih počitniških dneh začeli tabor za otroke, Hiša sadeži družbe Črnomelj je odprta vsak dan od 8. do 19. ure. »Kuhamo, šivamo, pečemo, otroci, stari so od 6 do 12 let, izdelke odnesejo domov. Pripravili smo pestro paleto dejavnosti. Za otroke skuhamo, gre za neke vrste počitniško varstvo. Predvsem do izraza prihaja medgeneracijsko druženje, odprti pa smo za vse,« poudari Marica Balkovec, ki opaža, da rastejo potrebe za tovrstne projekte in aktivnosti. »V času koronavirusa so potrebe po socialni pomoči zrasle v nebo,« priznava in spomni še na projekt PO-MOČ, gre za grajenje aktivne podporne mreže, ki vzpostavlja zaupanje med vključenimi in s tem ustvarja občutek varnosti, podpore, psihosocialne pomoči in aktivnosti za opolnomočenje starejših, otrok in mladostnikov, posebej prizadetih v epidemiji covida-19. »Pazimo na ljudi, skrbimo in pomagamo, da se zaradi covida-19 ne izolirajo, distancirajo. Včasih je dovolj, da nekoga samo k frizerju pelješ,« pravi.»Rada pomagam in sodelujem,« nam je povedala prostovoljka. »Aktivna sem pri otroških delavnicah, pomagam pri razvozu in razdeljevanju hrane, to delo me veseli in izpopolnjuje,« pravi Natalija in priznava, da so ljudje različni; eni direktno zaprosijo za pomoč, drugim je nerodno, a na srečo to opazijo posamezniki, dobri prostovoljci pa jim pomagajo. Po najboljših močeh. Jutri smo lahko hruška, ki pade, jaz ali pa ti.