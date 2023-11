Če boste od ponedeljka naprej »napihali« 0,0, ste v igri za koncert tega znanega Slovenca

Mesec november, še posebno čas okoli martinovega, je pogosto zaznamovan z uživanjem alkohola. Ker alkoholizirani vozniki še vedno prevečkrat sedejo za volan, policisti voznikom sporočajo, da alkohol ne spada za volan, da so opiti vozniki nevarni vozniki, posledice nepravilne odločitve voznika pod vplivom alkohola in drugih psihoaktivnih snovi pa bodo čutili poleg voznika tudi sopotniki, drugi udeleženci v prometu in žal prepogosto tudi svojci voznikov in žrtev.

Ministrstvo za zdravje in Policija bosta letos že osmič izvajala akcijo za manj popitega alkohola in manj opitih voznikov na slovenskih cestah. Med 6. in 12. novembrom bodo policisti po vsej Sloveniji izvajali poostren nadzor nad psihofizičnim stanjem voznikov, cel november pa bodo skupaj ozaveščali o pasteh prekomernega pitja alkohola ter akcijo zaključili s tradicionalnim koncertom Slovenija piha 0,0.

Na tokratnem koncertu, ki bo 6. decembra v ljubljanskem Kinu Šiška, bosta skupaj nastopila Policijski orkester in Matevž Šalehar - Hamo. Kršitelje seveda čaka kazen v skladu s predpisi, vozniki, ki bodo »napihali« 0,0, pa bodo prejeli letak, s katerim bodo lahko pridobili vstopnice za koncert.

