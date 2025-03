Če boste na cestah počeli to, vas po novem lahko doleti huda kazen!

Parlamentarni odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je danes podprl spremembe prometne zakonodaje, ki prinašajo ostrejše kazni za neodgovorne voznike, piše STA.

Med ključnimi novostmi so višje globe za tiste, ki ne vzpostavijo reševalnega pasu ali ga celo izrabljajo za lastno vožnjo. Po novem bodo kazni namesto dosedanjih 200 evrov znašale 500 evrov, pri čemer bodo vozniki prejeli tudi tri kazenske točke.

Spremembe predvidevajo tudi strožje sankcije za voznike, ki prehitevajo vozila s prednostjo ali se jim neupravičeno priključijo – kazen se bo povečala s 300 na 500 evrov. Po besedah državnega sekretarja na ministrstvu za infrastrukturo Andreja Rajha je cilj sprememb predvsem odvračanje od nevarnih ravnanj, ki ovirajo reševalne službe in ogrožajo življenja.

Dodatna pooblastila za nekatere službe

Novela prinaša tudi spremembe glede uporabe odstavnega pasu – ta bo po novem dostopen tudi vozilom javne veterinarsko-higienske službe, ki skrbijo za odvoz povoženih živali. Poleg tega bodo lahko uslužbenci te službe hodili po avtocesti ali hitri cesti, kadar bo to nujno za opravljanje njihovega dela.

Kazni bodo višje. FOTO: Jure Eržen/delo

Odbor je potrdil tudi novelo zakona o celostnem prometnem načrtovanju, ki bo olajšala uporabo sistemov za samodejno prepoznavo registrskih tablic na javnih površinah. Trenutno so občine pri uporabi teh tehnologij v prometnem nadzoru omejene zaradi neskladnosti z zakonom o varstvu osebnih podatkov. Poslanka Svobode Tamara Kozlovič je poudarila, da želi država urediti to pravno praznino in slediti evropskim praksam, kjer je takšna tehnologija že ustaljena.

V razpravi je poslanec SDS Zvonko Černač opozoril, da zakonodaja že zdaj omogoča uporabo omenjenih sistemov, vendar jih zavira informacijski pooblaščenec, čemur v SDS nasprotujejo. Kljub temu so spremembe podprli, saj se zavzemajo za zmanjšanje birokratskih ovir.

Subvencionirane vozovnice tudi za dijake po maturi

Odbor je obravnaval tudi novelo zakona o prevozih v cestnem prometu, ki bo dijakom po končani srednji šoli omogočila koriščenje subvencioniranih vozovnic še septembra. Kot je pojasnila poslanka Svobode Lucija Tacer, mnogi dijaki v tem času niso na počitnicah, temveč opravljajo zadolžitve, povezane z nadaljnjim izobraževanjem ali študentskim delom.

Cilj sprememb je odvračanje od nevarnih ravnanj, ki ovirajo reševalne službe in ogrožajo življenja. FOTO: Jure Eržen/delo

Poleg tega spremembe zakonodaje podaljšujejo rok, v katerem morajo člani komisije za teoretični preizkus voznikov predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev glede izobrazbe.

Nadzor nad novim omrežninskim sistemom

Odbor je razpravljal tudi o programu dela in finančnem načrtu Agencije za energijo za letošnje leto. Poslanec Svobode Miroslav Gregorič je izrazil pričakovanje, da bo agencija skrbno spremljala učinke novega omrežninskega sistema ter se odzivala na morebitne pomisleke javnosti.

Spremembe zakonodaje zdaj čakajo na nadaljnjo obravnavo v državnem zboru.