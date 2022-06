»Če bodo tako nadaljevali, bo šlo vse po zlu«

V čistilni akciji Skupaj očistimo našo obalo, ki je potekala 5. junija, sta združila moči priljubljena blagovna znamka Rio Mare in društvo Naredi nekaj za naravo. Rokave je zavihal tudi Vasilij Žbogar, jadralski šampion in ambasador Rio Mare, ki je skupaj s številnimi prostovoljci pomagal očistiti večji del koprskega priobalnega pasu, od Mestne plaže Koper do občinske meje z Izolo, v sodelovanju s potapljači pa tudi morsko dno od koprskega mandrača vse do plaže v Žusterni.

Naročnik oglasne vsebine je Bolton Adriatic