Če bo Trump videl, kaj o njem pravi Levica, se ne bo dobro končalo ...

Kot smo že poročali, je ameriški predsednik Donald Trump v govoru v kongresu napovedal začetek zlate dobe Amerike ter nizal in hvalil svoje dosedanje ukrepe po šestih tednih vladanja.

Donald Trump FOTO: Nathan Howard Reuters

To je pač Trump – v svojem maksimalističnem slogu, ki ga je navajen še iz časov, ko je bil nepremičninar.

Napovedal je prevzem Panamskega prekopa in omenil pismo ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, da je pripravljen na mirovna pogajanja. Kako je njegov govor komentiral strokovnjak Bogomil Ferfila, ki svari, da bi to lahko imelo velike posledice za vse, preberite tule. Kako pa na Trumpa gleda trenutno najbolj priljubljen slovenski politik Vladimir Prebilič? Preberite tule, kaj je imel za povedati o Donaldu Trumpu in o tem, kako ponižuje Evropsko unijo.

Levica pričakovano kritična do Trumpa

Zelo kritični pa so bili do Trumpove napovedi zlate dobe ZDA v Levici. Tako so udarili po ameriškem predsedniku: »Donald Trump je napovedal vrnitev zlate dobe ZDA. Predvidoma misli na dobo roparskih baronov, zatrtih sindikatov in rastoče neenakosti.«

Vladimir Prebilič meni, da so čezatlantski odnosi resno načeti in da se Trump do EU ne obnaša kot do zaveznice: »Prijateljev se ne izsiljuje, ponižuje in smeši.«