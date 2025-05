Pivo bo še dražje, opozarjajo pivovarji, saj jim vlada s sedemodstotnim zvišanjem dajatev, ki naj bi začelo veljati v nedeljo, 1. junija, »zabija zadnji žebelj v krsto«. Če bi državi kaj pomenilo zdravje državljanov, bi trošarine uvedla za vse alkoholne pijače, tako pa vinarji ne plačajo nič, pivovarji pa od steklenice prodanega piva državi plačajo 45 odstotkov, so opozorili na včerajšnji tiskovni konferenci pred prvo kratf pivovarno v Ljubljani Tektonik, na kateri sta poleg nekaj lastnikov pivovarn spregovorila predsednik Združenja slovenskih pivovarn Andrej Sluga ter Tatjana Zagorc, direktorica združenja kmetijsko-živilskih podjetij pri GZS.

»Pri istih prihodkih kot leta 2019 imamo desetkrat nižji dobiček,« je na včerajšnji tiskovni konferenci povedal Andrej Sluga, predsednik Združenja slovenskih pivovarn. FOTO: Leon Vidic

Nočejo čez mejo

Trenutna trošarina za pivo je višja, kot je strošek vseh surovin za izdelavo piva. Država dobi 45 odstotkov od cene piva s trgovinske police. Trenutna slovenska trošarina za pivo je 70 odstotkov višja od trošarine v Italiji, 140 odstotkov višja kot na Hrvaškem, 150 odstotkov višja kot v Avstriji in kar 180 odstotkov višja kot na Madžarskem.

»Gospodarstvo je v zadnjem obdobju dobilo 11 novih finančnih bremen, dajatev. In na to gospodarska zbornica opozarja, kajti čedalje več podjetij nam beži čez mejo v druge države. Ne želimo si, da pobegne tudi pivovarski sektor,« je uvodoma povedala Zagorčeva in dodala, da ne bežijo od plačevanja dajatev, a da nekje obstaja točka preloma, ki smo jo že zdavnaj prečkali.

Ne želimo si, da pobegne tudi pivovarski sektor.

»Kar je še pomembneje, te trošarine ne bremenijo le 94 pivovarn, temveč tudi gostinstvo in trgovino. Malo ljudi se zaveda, da vsako delovno mesto, ki ga predstavljajo naši pivovarji, pomeni šest delovnih mest v drugih panogah,« je poudarila Zagorčeva in dodala, da bo predlagana trošarina v višini 7 odstotkov (sprva je bilo na mizi 25-odstotno povišanje) marsikaterega pivovarja pahnila čez rob, pivovarski sektor pa se zato počuti kot molzna krava.

Ministrstvo za zdravje, finance in gospodarstvo morajo razumeti, kaj en sektor pomeni in kaj pomeni prevelika obremenitev sektorja, so povedali in opozorili, da si pivovarji še niso opomogli od posledic zaprtja države zaradi covida.

Malo ljudi se zaveda, da vsako delovno mesto, ki ga predstavljajo naši pivovarji, pomeni šest delovnih mest v drugih panogah, je poudarila Tatjana Zagorc iz GZS. FOTO: Leon Vidic

Edini poleg Grčije

»Ideja o dvigu trošarine ni nastala maja letos, ampak decembra 2023. Leto in pol smo bili tiho in upali na uspešen dialog,« pa je opozoril Sluga in dodal, da bi radi z argumenti prepričali vlado, da je trošarina že zdaj med višjimi v EU, ob Grčiji pa smo edina država, ki imamo zelo visoko trošarino na pivo in nič trošarine na vino,« je opozoril Sluga, pri čemer je količina etilnega alkohola, ki ga Slovenci zaužijemo na leto z vinom in pivom, enaka.

»Nam naših cen ni uspelo prenesti na potrošnika, ker ima trg svoje zakonitosti. Pri istih prihodkih, ko smo jih imeli leta 2019, imamo desetkrat nižji dobiček, pa še ta je zgolj na papirju,« je še povedal Sluga, solastnik pivovarne Reservoir Dogs iz Nove Gorice.