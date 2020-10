Če bi bile volitve v nedeljo, bi se Koaliciji novega loka smejalo

Če bi bile volitve v nedeljo, bi prihodnjo vlado brez večjih težav lahko oblikovale stranke LMŠ, SD, SAB in Levica, je pokazala oktobrska anketa Vox populi, ki jo je za časnika Večer in Dnevnik izvedla agencija Ninamedia. Največja vladna stranka SDS sicer ostaja v prepričljivem vodstvu, sledi ji LMŠ. Vlada pa uživa najnižjo podporo doslej.



Po podatkih ankete ima vodilna stranka SDS 21,1-odstotno podporo, sledi ji LMŠ s 13,1-odstotno podporo. Na tretjem mestu je SD z 12,8-odstotno podporo, na četrtem pa Levica z osemodstotno podporo. Sledijo NSi (6,2 odstotka), SAB (3,2 odstotka), SLS (2,3 odstotka) in SNS (2,1 odstotka). Na osmem mestu je DeSUS z 1,2-odstotno podporo, s čimer je dosegel najnižjo podporo v zadnjih osmih letih. Na repu lestvice pa se je znašel SMC z 0,8-odstotno podporo. 19,3 odstotka vprašanih ne ve, koga bi volilo, 8,7 odstotka vprašanih pa se volitev ne bi udeležilo.



Po preračunu podpore v poslanske mandate bi jih SDS tokrat osvojil 29, koalicijska NSi 8, ostali dve partnerici koalicije SMC in DeSUS pa sta daleč od poslanskih sedežev. Na drugi strani bi opozicijske stranke tokrat skupaj osvojile 51 mandatov. LMŠ in SD bi jih osvojili vsaka po 18, Levica 11 in SAB 4.



Oktobrski Vox populi je pokazal, da je vlada vse od prevzema oblasti dosegla najnižjo podporo, saj jo kot uspešno ocenjuje 38,9 odstotka sodelujočih, kot neuspešno pa 57,6 odstotka. 3,5 odstotka vprašanih je odgovorilo z ne vem. Več kot polovica vprašanih bi podprla konstruktivno nezaupnico Janši S padanjem zaupanja v vlado pa po podatkih ankete narašča tudi podpora konstruktivni nezaupnici premierju Janezu Janši. Podprlo bi jo namreč 52,8 odstotkov vprašanih. 39,5 odstotkov vprašanih nezaupnice ne bi podprlo, 7,7 odstotka vprašanih pa ne ve, ali bi se za to odločili ali ne.



V raziskavi so spraševali tudi, ali bi anketiranci soglašali z morebitnim kandidatom Jožetom P. Damijanom za novega mandatarja, s katerim se dogovarjajo LMŠ, SD, Levica in SAB, ki bi tako prevzel vodenje Koalicije ustavnega loka. S tovrstno namero se je strinjalo 45,8 odstotka vprašanih, 42,1 odstotka pa ne. 13 odstotkov vprašanih je odgovorilo z "ne vem".



Anketa je pokazala tudi, katerim ukrepom je naklonjena slovenska javnost. Največ sodelujočih, in sicer tri četrtine, je odgovorilo, da je najbolj sprejemljiv ukrep obvezna uporaba zaščitnih mask na vseh javnih prostorih. Javnosti so večinsko blizu še prepoved obiskov v bolnišnicah in domovih za starejše, omejitev števila oseb v zaprtih javnih prostorih in prepoved vseh javnih prireditev.

Najbolj priljubljen politik po podatkih raziskave še vedno ostaja predsednik republike Borut Pahor, ki je dosegel bistveno višjo oceno kot mesec prej. Drugo mesto je obdržal tudi zdravstveni minister Tomaž Gantar, tretjeuvrščena pa je evropska poslanka Ljudmila Novak, ki je bila ocenjena za spoznanje slabše.



Telefonska javnomnenjska raziskava je bila izvedena med 13. in 15. oktobrom, anketiranih pa je bilo 700 oseb.