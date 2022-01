Če bi bile volitve to nedeljo, bi bile uspešne te stranke

Podpora stranki SDS je od prejšnje ankete zrasla za 1,3 odstotne točke, volilo bi jo namreč 17,6 odstotka vprašanih, kaže anketa Mediane za Radiotelevizijo Slovenija (RTVS). SD bi podprlo 12,4 odstotka vprašanih, Levico 6,8 odstotka, LMŠ 5,5 odstotka, NSi 4,6 odstotka, SAB pa 3,9 odstotka. Povprečna ocena dela vlade se je izboljšala.

V DZ se ne bi uvrstile Desus, SNS in Konkretno, Pirati največ zrasla podpora

V parlament se ne bi več uvrstili Desus, SNS in Konkretno (nekdanja SMC). Desus bi podprlo 1,5 odstotka volivcev, SNS 1,4 odstotka in Konkretno 0,8 odstotka. Med obstoječimi neparlamentarnimi strankami pa bi največ podpore prejeli Pirati (3,3 odstotka). Sledijo Zeleni (2,4 odstotka), SLS (1,9 odstotka) in Dobra država (1,9 odstotka). 19,2 odstotka vprašanih ni vedelo, katero stranko bi podprli.

Podpora je od prejšnjega merjenja za 0,6 odstotne točke zrasla tudi SD, najbolj padla pa LMŠ, ki je od prejšnjega merjenja izgubil 2,8 odstotne točke. Podporo so izgubili tudi Levica (1,6 odstotne točke manj kot novembra), NSi (1,3 odstotne točke manj) in SAB (0,4 odstotne točke manj). Med neparlamentarnimi strankami pa je najbolj zrasla podpora Piratom.

Prihod novincev bi dodobra premešal karte,

Če bi na parlamentarnih volitvah poleg sedanjih sodelovale tudi nove stranke, ki niso sodelovale še na nobenih volitvah, bi največ glasov dobila stranka Roberta Goloba, volilo bi jo 13,4 odstotka anketirancev. SDS bi podprlo 12 odstotkov vprašanih, SD 6,2 odstotka, stranka Aleksandre Pivec Naša dežela (5,7 odstotka) pa bi prehitela Levico (4,4 odstotka). LMŠ bi dobil 4 odstotke, Povežimo Slovenijo (SLS, Konkretno, Zeleni Slovenije in Nova ljudska stranka) 3,9 odstotka, SAB 3,7 odstotka, Piratska stranka pa 3,5 odstotka glasov. Sledijo NSi (3,4 odstotka), Stranka zelenih dejanj Jureta Lebna (1,9 odstotka), Stranka Vesna z Uršo Zgojznik in Urošem Macerlom (1,8 odstotka), SNS (1,7 odstotka), stranka Igorja Zorčiča (1,4 odstotka), Dobra država (1,1 odstotka), stranka Tomaža Vesela (1 odstotek) ter Desus (0,8 odstotka). 14,9 odstotkov vprašanih ni vedelo, koga bi volili.

Povprečna ocena dela vlade se je izboljšala

Vprašani so ocenjevali tudi delo vlade v zadnjem mesecu na lestvici od 1 (zelo negativno) do 5 (zelo dobro). Največ vprašanih, 32,7 odstotka, delo vlade ocenjuje kot zelo negativno (prejšnji mesec 40,1 odstotka), 19,8 odstotka vprašanih pa kot negativno (prejšnji mesec 19,6 odstotka). 24,7 odstotka vprašanih delo vlade ne ocenjuje ne negativno ne pozitivno. 8,5 odstotka vprašanih delo vlade ocenjuje kot pozitivno, 12,5 odstotka pa kot zelo pozitivno. 1,8 odstotka anketirancev se glede vprašanja ni opredelilo. Povprečna ocena dela vlade znaša 2,47 (prejšnji mesec 2,30).

Najboljši mandatar Robert Golob, ocenjujejo anketiranci

Anketiranci menijo, da bi bil najboljši mandatar Robert Golob. Sledijo Janez Janša, Tanja Fajon, Igor Zorčič, Alenka Bratušek, Marjan Šarec, Matej Tonin, Luka Mesec, Aleksandra Pivec in Zdravko Počivalšek.

Več kot polovica vprašanih si želi novih obrazov

Več kot polovica vprašanih si v politiki želi novih obrazov. 22,5 odstotka vprašanih si želi, da jih bi bilo še več, 32,2 odstotka so novi politiki všeč, 32 odstotkov anketirancev novi obrazi ne motijo, a jih tudi ne prepričajo, 7,9 odstotka vprašanih pa je odgovorilo, da jih novi obrazi motijo. 5,4 odstotka o tem nima mnenja.

Barometer priljubljenosti: na vrhu Borut Pahor

Na vrhu lestvice politikov je predsednik republike Borut Pahor (ocena 2,91), na drugem je predsednik državnega zbora Zorčič (2,63) in na tretjem predsednica SD Fajonova (2,52). Na četrtem mestu je podpredsednik stranke Konkretno in predsednik državnega sveta Alojz Kovšca. Sledijo mu Tonin (NSi), Bojan Dobovšek (Dobra država, Bratuškova (SAB), Pivčeva (Naša dežela), Mesec (Levica), Leben (Z.dej), Šarec (LMŠ) in Zmago Jelinčič (SNS). Janša (SDS) je na 13. mestu (2,27), na koncu lestvice pa je predsednik Desusa Ljubo Jasnič.

V raziskavi so anketirance vprašali še, ali bi podprli pogoj PC, če bi ga uvedla slovenska vlada: 50,4 odstotka vprašanih to podpira, 34,3 odstotka ne, 15,2 odstotka pa pogoja PC niti podpira niti ne podpira.