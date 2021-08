Častni občan praznoval 105 let

Jože Pogačnik z najožjimi sorodniki.

V Domžalah se lahko pohvalijo, da so najbolj zdrava občina v državi. Živ dokaz za to je častni občan, ki je v teh dneh praznoval 105. rojstni dan. Jubilanta se večina starejših občanov in občank spomni predvsem kot uspešnega predsednika Skupščine občine Domžale, v nepozabnem spominu pa je ostal tudi generacijam delavcev Tosame, ki se svojega direktorja še vedno radi spominjajo. »Leta, ki sem jih preživel v Tosami, so en sam prijeten spomin, ki ga še vedno rad obudim, tudi ob srečanjih z nekdanjimi zaposlenimi,« je povedal Pogačnik.Prav na njegov 105. rojstni dan je v zelenem zavetju Kolovca pri Radomljah potekala prijetna slovesnost, s katero so počastili častitljivi jubileja človeka, ki se je s svojim delom in prizadevanjem, ljubeznijo do občine in pestro življenjsko potjo neizbrisno zapisal v novejšo zgodovino občine Domžale. Hkrati je prav ob tem jubileju za svoje življenjsko delo prejel tudi zlato priznanje Zveze borcev za vrednote NOB Slovenije. Slovesnost se je začela z nagovorom domžalskega župana, ki je govoril o človeški in županski vlogi častnega občana, izpostavil pomen njegovega dela na mnogih področjih, spomnil na njegovo ljubezen do občine, na pripravljenost, da vselej pomaga, ter mu zaželel še veliko zdravja in prijetnih trenutkov ter mu izročil spominsko darilo, prejel pa je tudi velik šopek., predsednik Zveze borcev za vrednote NOB Slovenije, je jubilantu izročil priznanje Zveze borcev za vrednote NOB Slovenije in se mu zahvalil za njegovo delo – tako v obdobju druge svetovne vojne kot v življenju sicer, v katerem je vselej interese ljudi postavljal pred svojega.Jože Pogačnik je naziv častnega občana prejel leta 2003 za življenjsko delo – prispevek h gospodarskemu in širšemu družbenemu razvoju, ob tem pa je bilo posebno poudarjeno, da je častni občan skromen in preprost ter pogumen, z velikim ugledom med občani in občankami, ki ga še danes cenijo zaradi izrazitega socialnega čuta in razumevanja za malega človeka.K prijetnejšemu počutju so prispevali tudi sodelujoči v kulturnem programu: glasbenikiinter recitatorka